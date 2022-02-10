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Путешествия

Префектура Кагава развивает слоупок-туризм. Что это такое?

Анастасия Баринова

Фото: Kagawa Prefecture Tourism Association
Фото: Kagawa Prefecture Tourism Association
Фото: Kagawa Prefecture Tourism Association

Фото: Kagawa Prefecture Tourism Association

Гостей ждут тематические отели, паромы и многое другое.

В 1996 году компания Nintendo представила компьютерную игру Pokémon Red и Blue. Она положила начало всей последующей серии игр про покемонов – и дикой популярности этих созданий во всем мире. 

Слово «покемон» обозначает существо, обладающее сверхъестественными способностями.

В наши дни разработано 900 разновидностей покемонов, а одним из первых покемонов, действовавших еще в Pokémon Red и Blue, является Слоупок, медлительный розовый увалень с улыбчиво-глуповатым выражением морды. С английского его имя переводится как «раздражающе глупый человек», но это стало результатом локализации, а в японском вялое и неповоротливое существо зовется «Ядон». В интернет-культуре Слоупок быстро стал мемом.

Фото: Kagawa Prefecture Tourism Association
Фото: Kagawa Prefecture Tourism Association

Популярность Слоупока в мире натолкнуло власти префектуры Кагава на необычную идею. Префектура широко известна в стране как родина лапши Сануки удон, которая готовится из местных ингредиентов и отличается особым вкусом. Обыгрывая созвучие «Ядон» – «Удон», в 2018 году Кагава начала проводить различные мероприятия, связанные со Слоупоком.

Это оказалось востребованным, и с 2022 года туристический маркетинг вышел на новый уровень. Из аэропорта в город гостей доставит слоупок-автобус, в круиз можно отправиться на слоупок-пароме, а в нескольких городах созданы отели, выполненные в слоупок-дизайне, и постояльцам даже разрешается забрать сувенирное полотенце домой. 

Из-за ограничений, связанных с пандемией, посетить Японию в качестве туриста нельзя, и пока слоупок-каникулы рассчитаны только на местных путешественников.

Узнайте, какие страны облегчили карантинные требования.

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