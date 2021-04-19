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Путешествия

Приходите на лекцию от эксперта National Geographic Traveler!

National Geographic Россия
19 апреля 2021
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Фото: Виктор Желенговский
Журнал «National Geographic Россия» и компания Roca приглашают вас на совместное мероприятие, приуроченное к конкурсу «Вода как активная стихия», где вы сможете послушать лекцию ведущего travel-эксперта Ольги Яковины.

22 апреля 2021 года мы вместе с компанией Roca устраиваем в их выставочном пространстве классную лекцию – она приурочена к выставке лучших фоторабот недавно прошедшего конкурса «Вода как активная стихия». Как мы и обещали, самые зрелищные снимки будут оформлены в небольшую, но интересную выставку – а вишенкой на торте будет встреча с нашим travel-экспертом, который расскажет все о путешествиях по воде. 

Спикер
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Ольга Яковина

travel-эксперт журнала National Geographic Traveler

Ольга Яковина — ведущий travel-эксперт журнала National Geographic Traveler, тревел-журналист с 15-летним стажем, ведущая авторской программы о путешествиях на «Радио 7 на семи холмах» и автор невероятного количества интересных репортажей, полных полезных лайфхаков и любопытных фактов. Поверьте – у нее есть чему поучиться! 

Когда?

22 апреля, 19:00 – 21:30 

Где?

БЦ Mirland, 2-я Хуторская ул., 38А, строение 14, подъезд 6, этаж 4, Roca Space. Не забудьте паспорт – он понадобится, чтобы попасть в здание. 

Что вас ждет?

19.00 — сбор гостей, приветственный чай-кофе и знакомство с лучшими работами фотоконкурса «Вода как активная стихия» #RocaNG2021
20.00 — «Путешествия по воде» — выступление Ольги Яковины, ведущего travel-эксперта National Geographic Traveler.

В рамках выступления вы сможете узнать:

  • удивительные факты, связанные с морями, океанами, озёрами и прочими водными артериями мира.

  • круизы: какие они бывают и как их выбирать. Полезные советы и лайфхаки. 

  • путешествия по России: открываем границы нашей страны.

21.30 — окончание мероприятия

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь. Это бесплатно! 

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