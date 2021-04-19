Приходите на лекцию от эксперта National Geographic Traveler!

22 апреля 2021 года мы вместе с компанией Roca устраиваем в их выставочном пространстве классную лекцию – она приурочена к выставке лучших фоторабот недавно прошедшего конкурса «Вода как активная стихия». Как мы и обещали, самые зрелищные снимки будут оформлены в небольшую, но интересную выставку – а вишенкой на торте будет встреча с нашим travel-экспертом, который расскажет все о путешествиях по воде.
Ольга Яковина
travel-эксперт журнала National Geographic Traveler
Ольга Яковина — ведущий travel-эксперт журнала National Geographic Traveler, тревел-журналист с 15-летним стажем, ведущая авторской программы о путешествиях на «Радио 7 на семи холмах» и автор невероятного количества интересных репортажей, полных полезных лайфхаков и любопытных фактов. Поверьте – у нее есть чему поучиться!
Когда?
22 апреля, 19:00 – 21:30
Где?
БЦ Mirland, 2-я Хуторская ул., 38А, строение 14, подъезд 6, этаж 4, Roca Space. Не забудьте паспорт – он понадобится, чтобы попасть в здание.
Что вас ждет?
19.00 — сбор гостей, приветственный чай-кофе и знакомство с лучшими работами фотоконкурса «Вода как активная стихия» #RocaNG2021
20.00 — «Путешествия по воде» — выступление Ольги Яковины, ведущего travel-эксперта National Geographic Traveler.
В рамках выступления вы сможете узнать:
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удивительные факты, связанные с морями, океанами, озёрами и прочими водными артериями мира.
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круизы: какие они бывают и как их выбирать. Полезные советы и лайфхаки.
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путешествия по России: открываем границы нашей страны.
21.30 — окончание мероприятия
Зарегистрироваться на лекцию можно здесь. Это бесплатно!