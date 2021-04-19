Приходите на лекцию от эксперта National Geographic Traveler!

Ольга Яковина — ведущий travel-эксперт журнала National Geographic Traveler, тревел-журналист с 15-летним стажем, ведущая авторской программы о путешествиях на «Радио 7 на семи холмах» и автор невероятного количества интересных репортажей, полных полезных лайфхаков и любопытных фактов. Поверьте – у нее есть чему поучиться!

Когда?

22 апреля, 19:00 – 21:30

Где?

БЦ Mirland, 2-я Хуторская ул., 38А, строение 14, подъезд 6, этаж 4, Roca Space. Не забудьте паспорт – он понадобится, чтобы попасть в здание.

Что вас ждет?

19.00 — сбор гостей, приветственный чай-кофе и знакомство с лучшими работами фотоконкурса «Вода как активная стихия» #RocaNG2021

20.00 — «Путешествия по воде» — выступление Ольги Яковины, ведущего travel-эксперта National Geographic Traveler.

В рамках выступления вы сможете узнать:

удивительные факты, связанные с морями, океанами, озёрами и прочими водными артериями мира.

круизы: какие они бывают и как их выбирать. Полезные советы и лайфхаки.

путешествия по России: открываем границы нашей страны.

21.30 — окончание мероприятия