Привитые «Спутником V» c 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста
Власти Республики Кипр решили со следующей недели сократить срок пребывания в самоизоляции лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, а также предоставить с начала весны свободный допуск на остров вакцинированным и тем, кто переболел COVID-19. Об этом сказано в постановлении кипрского кабинета министров по итогам его заседания, состоявшегося накануне.
В документе говорится, что правительство сократило период самоизоляции с 14 до 10 дней для тех, кто находился в тесных контактах с инфицированными. Более того, можно существенно сократить и этот срок пребывания в карантине, если на седьмой день после контакта сдать за свой счет ПЦР-тест и он покажет отрицательный результат.
При этом туристы, сделавшие бустерную прививку, а также те, кто прошел полный курс первоначальной вакцинации не более чем семь месяцев назад, от изоляции освобождаются. Эти правила вступают в действие с 24 января.
В постановлении говорится, что привитые или переболевшие люди «могут въезжать в Республику Кипр с действующим свидетельством о прививках» или документом, подтверждающим выздоровление после вызываемой коронавирусом болезни.
При этом сертификат о вакцинации или выздоровлении будет считаться подходящим, если «он был выдан государственными органами», а пассажиры были привиты одним из следующих препаратов: вакцинами производства компаний Janssen, AstraZeneca, консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, «Спутником V», вакцинами компаний Sinopharm, Sinovac, вакциной Covaxin, «Спутником Лайт» и вакциной Nuvaxovid.
Власти острова также решили, что путешественники в возрасте 18 лет и старше должны получить бустерную дозу указанных вакцин, если с момента получения второй дозы (двухкомпонентных вакцин или единственной дозы однокомпонентных) прошло девять месяцев. Срок же действия справки о выздоровлении после COVID-19 будет ограничен 180 днями с момента прохождения теста, показавшего положительную реакцию на коронавирус.