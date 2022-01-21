Привитые «Спутником V» c 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста

Власти Республики Кипр решили со следующей недели сократить срок пребывания в самоизоляции лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, а также предоставить с начала весны свободный допуск на остров вакцинированным и тем, кто переболел COVID-19. Об этом сказано в постановлении кипрского кабинета министров по итогам его заседания, состоявшегося накануне.

В документе говорится, что правительство сократило период самоизоляции с 14 до 10 дней для тех, кто находился в тесных контактах с инфицированными. Более того, можно существенно сократить и этот срок пребывания в карантине, если на седьмой день после контакта сдать за свой счет ПЦР-тест и он покажет отрицательный результат.

При этом туристы, сделавшие бустерную прививку, а также те, кто прошел полный курс первоначальной вакцинации не более чем семь месяцев назад, от изоляции освобождаются. Эти правила вступают в действие с 24 января.