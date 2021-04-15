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Путешествия

«Приют Федора Конюхова»: на Земле Франца-Иосифа построят экспедиционный отель

Интерфакс
15 апреля 2021
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Фото: mnr.gov.ru
Дата начала строительства пока неизвестна.

Экспедиционный отель под названием «Приют Федора Конюхова» планируется создать на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сообщил основатель и президент клуба полярных путешествий «Посейдон Экспедишнс» Николай Савельев на конференции по развитию круизного туризма России.

Он добавил, что в процессе согласования находится присвоение взлетно-посадочной полосе на архипелаге статуса двойного назначения – военного и гражданского.

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Земля Франца-Иосифа – это архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящий из 196 островов общей площадью около 16 тысяч км². Он находится примерно в 1000 км от Северного полюса и в 1220 км от материка, территориально относится к Архангельской области. 

Земля Франца-Иосифа относится к особо охраняемым природным территориям России и имеет статус государственного природного заказника. К особо ценным природным объектам заказника относят заприпайные полыньи, непромерзающие озера, опорные геологические разрезы, нетронутые участки с развитым почвенно-растительным покровом, колонии морских птиц, лежбища атлантического моржа.

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