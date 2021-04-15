«Приют Федора Конюхова»: на Земле Франца-Иосифа построят экспедиционный отель

Земля Франца-Иосифа – это архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящий из 196 островов общей площадью около 16 тысяч км². Он находится примерно в 1000 км от Северного полюса и в 1220 км от материка, территориально относится к Архангельской области.

Земля Франца-Иосифа относится к особо охраняемым природным территориям России и имеет статус государственного природного заказника. К особо ценным природным объектам заказника относят заприпайные полыньи, непромерзающие озера, опорные геологические разрезы, нетронутые участки с развитым почвенно-растительным покровом, колонии морских птиц, лежбища атлантического моржа.