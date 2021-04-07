Пункт назначения: дикая Аляска

Этот парк находится на границе Аляски, за Полярным кругом. Здесь бывает меньше 10 тысяч посетителей в год – всего ничего по сравнению с другими американскими нацпарками. Между тем путешественников, которые отважатся отправиться туда, ждут огромная территория почти в 3,4 миллиона гектаров – и незабываемые впечатления.

Как перемещаться

Национальный парк «Ворота Аляски» был основан в 1980 году, чтобы защитить неосвоенные земли (включая часть хребта Брукса) и дать коренным жителям возможность дополнительного заработка. Здесь будет трудно даже самым опытным туристам. Дорог в самом парке нет, поэтому в основном люди прилетают из городов Беттлс, Колдфут и Анактувук-Пасс, а затем идут пешком или на лыжах, сплавляются по реке либо перемещаются на собачьей упряжке. Гостям без опыта путешествий в дикой природе стоит нанять опытных гидов.