Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Путешествия

Пункт назначения: дикая Аляска

Дженна Шнуер
07 апреля 2021
MM9112_190806_05181.jpg
Национальный парк «Ворота Аляски»
Фото: Кили Риян
Суровый край, американский национальный парк «Ворота Аляски», туристы посещают редко.

Этот парк находится на границе Аляски, за Полярным кругом. Здесь бывает меньше 10 тысяч посетителей в год – всего ничего по сравнению с другими американскими нацпарками. Между тем путешественников, которые отважатся отправиться туда, ждут огромная территория почти в 3,4 миллиона гектаров – и незабываемые впечатления.

Как перемещаться

Национальный парк «Ворота Аляски» был основан в 1980 году, чтобы защитить неосвоенные земли (включая часть хребта Брукса) и дать коренным жителям возможность дополнительного заработка. Здесь будет трудно даже самым опытным туристам. Дорог в самом парке нет, поэтому в основном люди прилетают из городов Беттлс, Колдфут и Анактувук-Пасс, а затем идут пешком или на лыжах, сплавляются по реке либо перемещаются на собачьей упряжке. Гостям без опыта путешествий в дикой природе стоит нанять опытных гидов.

«Чем больше времени я провожу, бродя по тундре или плавая по рекам, тем больше меняюсь», —Кили Риян.
National Geographic Россия №208, апрель 2021

National Geographic Россия №208, апрель 2021

Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала.

Оформить подписку
рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Звезда

Точка на карте: Диксон, Россия

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»