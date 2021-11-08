Пункт назначения: каньоны и утесы нацпарка Зайон

Путешественники, которые охотятся за инопланетными пейзажами, должны непременно посмотреть щелевой каньон Subway. Добраться до этой достопримечательности можно двумя способами: либо пройти пешком три часа в одну сторону, либо усложнить себе жизнь, решившись на каньонинг. Вы потратите примерно столько же времени, но получите еще больше незабываемых впечатлений – спускаясь на веревках, забираясь на скалы и залезая в воду.

Фотограф Джош Хайдмен, сделавший этот снимок, выбрал каньонинг. «В финале нас ждал фантастический пейзаж и чудесный свет», – вспоминал он.