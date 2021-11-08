Пункт назначения: каньоны и утесы нацпарка Зайон

Путешественники, которые охотятся за инопланетными пейзажами, должны непременно посмотреть щелевой каньон Subway. Добраться до этой достопримечательности можно двумя способами: либо пройти пешком три часа в одну сторону, либо усложнить себе жизнь, решившись на каньонинг. Вы потратите примерно столько же времени, но получите еще больше незабываемых впечатлений – спускаясь на веревках, забираясь на скалы и залезая в воду.
Фотограф Джош Хайдмен, сделавший этот снимок, выбрал каньонинг. «В финале нас ждал фантастический пейзаж и чудесный свет», – вспоминал он.
80 – разрешений в день выдается на посещение каньона The Subway
10 000 лет – возраст самой старой находки в этих краях, связанной с деятельностью человека
60 189 гектаров – площадь парка
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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