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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Путешествия

Пункт назначения: каньоны и утесы нацпарка Зайон

Нори Кинтос
08 ноября 2021
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Фото: Джош Хайдмен
На юго-западе штата Юта в Национальном парке Зайон есть удивительные щелевые каньоны и утесы, куда можно отправиться за приключениями, фантастическими пейзажами и звездным небом.

Путешественники, которые охотятся за инопланетными пейзажами, должны непременно посмотреть щелевой каньон Subway. Добраться до этой достопримечательности можно двумя способами: либо пройти пешком три часа в одну сторону, либо усложнить себе жизнь, решившись на каньонинг. Вы потратите примерно столько же времени, но получите еще больше незабываемых впечатлений – спускаясь на веревках, забираясь на скалы и залезая в воду.

Фотограф Джош Хайдмен, сделавший этот снимок, выбрал каньонинг. «В финале нас ждал фантастический пейзаж и чудесный свет», – вспоминал он.

В цифрах

80 – разрешений в день выдается на посещение каньона The Subway

10 000 лет – возраст самой старой находки в этих краях, связанной с деятельностью человека

60 189 гектаров – площадь парка

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

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