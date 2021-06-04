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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Путешествия

Пункт назначения: незыблемые скалы

Текст: Нори Куинтос; Фото: Ренан Озтюрк
04 июня 2021
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Луна заходит за кромку каньона в Моабе, штат Юта
Город Моаб, Юта, привлекает «луноходов», астрономов и искателей приключений.

Как делалась фотография

Этот снимок силуэта Энди Льюиса, идущего на фоне луны, делался 4 месяца. «Даже при наличии всевозможного оборудования нам пришлось ехать на место, все разведывать и смотреть, как выстроить кадр», – рассказывает фотограф Ренан Озтюрк. Он делал снимок на расстоянии двух километров: сфокусировал камеру на Льюисе, стоявшем на слэклайне (длинный тканый канат, подвешенный
в воздухе), и когда погода, люди и луна наконец-то выстроились как нужно, то у Ренана было всего 30 секунд, чтобы запечатлеть момент.

«Чем больше времени проводишь в этих пустынных каньонах, тем больше чувствуешь присутствие древнего народа Пуэбло», – Ренан Озтюрк
National Geographic Россия №210, июнь 2021

National Geographic Россия №210, июнь 2021

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