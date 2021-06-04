Пункт назначения: незыблемые скалы

Как делалась фотография

Этот снимок силуэта Энди Льюиса, идущего на фоне луны, делался 4 месяца. «Даже при наличии всевозможного оборудования нам пришлось ехать на место, все разведывать и смотреть, как выстроить кадр», – рассказывает фотограф Ренан Озтюрк. Он делал снимок на расстоянии двух километров: сфокусировал камеру на Льюисе, стоявшем на слэклайне (длинный тканый канат, подвешенный

в воздухе), и когда погода, люди и луна наконец-то выстроились как нужно, то у Ренана было всего 30 секунд, чтобы запечатлеть момент.