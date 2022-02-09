Пункт назначения: прогулка в глубину

Туристов, приезжающих во Вьетнам посмотреть две крупнейшие пещеры мира, встречают джунгли и пиявки.

Итальянский физик и фотограф Алессандро Чере взял отпуск в Центре квантовых технологий в Сингапуре и отправился в Ханг-Ен (на фото) и Шондонг – две из трех крупнейших пещер в мире. Чтобы туда добраться, нужно преодолеть трудный маршрут при влажности 90 процентов – такое не всегда под силу даже опытному туристу.

Поход для счастливчиков

За месяц до выезда

Посещение этих пещер доступно лишь ограниченному числу путешественников, но Алессандро через знакомых удалось урвать последнее место в ближайшей группе. Он видел фотографии в интернете и знал, что с собой нужно будет взять объектив, который смог бы работать в условиях светового контраста в пещерах. Так Алессандро решил купить новое оборудование. В ожидании дня икс Алессандро ежедневно бегал, готовясь к изнурительному пути: ему предстояло пройти маршрут по жарким джунглям.

Список необходимых вещей

За неделю до выезда

В джунглях влажно и грязно, но, если взять водонепроницаемые недышащие ботинки, есть риск заполучить инфекцию на стопах. Итак, список:

дышащие треккинговые ботинки, которые быстро сохнут;

присыпка для ног – против бактериальной инфекции;

водонепроницаемая сумка, чтобы защитить все самое необходимое во время пересечения рек;

пересечения рек; длинные штаны и футболки с длинными рукавами – от пиявок;

таблетки для восстановления электролитов (всегда теряются с потом);

штатив для фотокамеры.

Готов к поездке