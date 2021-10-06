Пункт назначения: волны-великаны

Волны, бьющиеся о риф Теахупоо на юго-восточном побережье Таити, отличаются невиданной мощью. Вот почему соревнования по серфингу на Олимпийских играх в 2024 году пройдут именно в деревне Теахупоо. Кроме волн эти места славятся фантастической красотой и богатыми культурными традициями.

На гребне волны

Барьерный риф поднимается с головокружительных глубин в проливе Хаваэ у берегов Теахупоо; благодаря его форме и расположению тихоокеанские волны вздымаются здесь на огромную высоту. С ревом устремляясь к берегу, они резко обрушиваются вниз – поэтому местные жители и называют их «падающими бурунами». Лучшее время оседлать эти волны – с мая по октябрь. Ради этого снимка фотограф Энди Бардон погрузился под воду. «Чтобы благополучно поднырнуть и получить достойный снимок, нужно сделать глубокий вдох и справиться с нер­вами», – говорит он. Энди считает, что именно так ему открывается все разнообразие подводного мира.