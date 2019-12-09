Путешественники пересекли Северный Ледовитый океан на лыжах

57-летний Борге Оусланд и 53-летний Майк Хорн 25 августа отплыли на парусной лодке от города Ном (Аляска) в рамках кругосветного путешествия через Северный и Южный полюса. 12 сентября они достигли морских льдов и отправились к Северному полюсу на лыжах, таща за собой сани с припасами.

Спустя полтора месяца Хорн и Усланд пересекли Северный полюс, а 8 декабря были подобраны ледоколом Lance, который в настоящее время движется к побережью Норвегии.