Путешественники пересекли Северный Ледовитый океан на лыжах
57-летний Борге Оусланд и 53-летний Майк Хорн 25 августа отплыли на парусной лодке от города Ном (Аляска) в рамках кругосветного путешествия через Северный и Южный полюса. 12 сентября они достигли морских льдов и отправились к Северному полюсу на лыжах, таща за собой сани с припасами.
Спустя полтора месяца Хорн и Усланд пересекли Северный полюс, а 8 декабря были подобраны ледоколом Lance, который в настоящее время движется к побережью Норвегии.
Le Monde: Secourus, l'explorateur Mike Horn et son compagnon bientôt de retour en Norvège.https://t.co/fmaGcx1qyi— Pascal LE TEUFF (@le_teuff) December 9, 2019
via @GoogleNews
По словам путешественников, на последней неделе лыжной переправы у них закончились припасы, поэтому двое членов экипажа вышли к ним навстречу с едой. Хорн и Усланд рассчитывали завершить этот этап путешествия к середине ноября, но в итоге их путь занял 87 дней. Задержки в пути произошли из-за таяния льдов.
«Из-за изменения климата лед тоньше обычного и, следовательно, больше склонен к дрейфу», — объяснил представитель экспедиции Ларс Эббесен.
L’aventurier Mike Horn et son coéquipier ont été secourus en Arctique - via @20Minutes https://t.co/Mw9mu1BafE— ValRobin (@valrobin62) December 9, 2019
Хорн начал экспедицию «Pole2Pole» («От полюса к полюсу») в 2016 году, и в настоящее время она подходит к завершению. В начале 2017 года он совершил самое длинное одиночное пересечение Антарктиды через Южный полюс, преодолев на лыжах 5100 километров за 57 дней. В рамках кругосветного путешествия искатель приключений побывал в Африке, Океании и Азии, проделав путь протяженностью около 27 тысяч километров.