Путешествие с ребенком по России: направления и полезные советы

Пополнение в семье — это большая радость и … ограничения. Родители малышей часто только мечтают о путешествиях, в то время как бывалые путешественники ни в чем себе не отказывают и с удовольствием делятся секретами.

Прежде всего, нужно определиться с типом поездки и возрастом малыша.

Ребенку несколько месяцев

Если ребенку всего несколько месяцев, можно выбрать экскурсионную программу, которая предполагает долгие прогулки пешком. Вы сможете часами гулять на свежем воздухе и слушать экскурсовода, пока ребенок спит в коляске. Санкт-Петербург для такого путешествия – отличный выбор!

Санкт-Петербург часто называют Северной Венецией. Город на воде прекрасен в любое время года, впечатляет количеством пешеходных мостов (их 218!) и, конечно, разнообразием музеев — более 200 вариантов для взрослого и детского досуга.

Фото: Юрий Столыпин

Помимо всем популярных исторических достопримечательностей, стоит запланировать посещение «Гранд Макета «Россия»: от него захватывает дух у каждого посетителя. Это самый большой макет России в мире площадью 800 квадратных метров: 250 поездов и 115 000 «жителей», территория от Калининграда до Владивостока, а каждые 15 минут в макете «наступает» ночь: для имитации смены времени суток используется более 800 000 светодиодов. Отличная возможность спланировать будущие путешествия!

Как правило, музеи расположены в старинных зданиях без лифта, поэтому важно выбрать не только маневренную, но и легкую коляску, которая пригодится и для долгих прогулок по набережным Санкт-Петербурга. Удобная коляска Electa от бренда Inglesina создана в Италии как раз для прогулок по городу.

Ультралегкое маневренное шасси с регулируемой ручкой весит всего 5, 5 кг, компактно складывается и раскладывается одной рукой, а значит, вы без труда будете преодолевать все препятствия. Ширина колесной базы всего 50 см – коляска помещается даже в самые узкие дверные проемы и лифты.

Коляска Electa

Большая удобная люлька рекордных размеров 79х37 см с «секретом» — инновационный матрасик Welcome Pad разработан итальянскими неонатологами. Он равномерно распределяет нагрузку на позвоночник малыша и снимает тонус икроножных мышц. Доказано: в такой люльке ребенок спит дольше и крепче. Изголовье регулируется, и вы сможете приподнять его или опустить во время сна или бодрствования. Нет необходимости искать детскую кроватку — подставка Standup позволяет переставить люльку с шасси, и ребенок продолжит спать как ни в чем не бывало.

Ребенку от года до 12 лет

Путешествие на машине по Золотому кольцу с ребенком от года до 12 лет станет увлекательным для всей семьи, если вы подберете комфортное для долгих переездов автокресло.

Перед путешествием на машине тщательно проверьте аптечку, запас влажных салфеток и игрушки, чтобы занять ребенка в дороге.

Маршрут лучше продумать заранее: запланировать переезды в дневное время и обязательно предусмотреть остановки. И дети, и взрослые будут меньше уставать, а семейный фотоархив пополнится памятными кадрами.

Золотое кольцо России включает в себя 8 городов, каждый со своим колоритом.

Экскурсионная программа может включать в себя один или несколько городов, важно подготовиться и обязательно оставлять время для отдыха, ведь главная цель семейных путешествий — яркие эмоции и время, проведенное вместе.

Сергиев Посад и знаменитая Троице-Сергиева Лавра, иконостас которого украшала знаменитая «Троица» Андрея Рублева, Переславль-Залесский, сохранивший не только архитектурные достопримечательности, но и «Ботик Петра I» с кораблем петровской потешной флотилии. Здесь же сосредоточились Музей чайника и Музей истории денег, Музей утюга, Музей хитрости и смекалки. На выезде из города расположен знаменитый «Русский парк», имитирующий русскую деревню с ремесленными мастер-классами.

Ростов Великий знаком каждому поклоннику отечественного кино: именно в Ростовском Кремле снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Стоит посетить развлекательный комплекс в деревне Семибратово с музеем деревянной ложки Баклуши и ароматной «библиотекой варенья».

Ярославль и монументальный Спасо-Преображенский монастырь приятно совместить с катанием по детской железной дороге и побывать в первом частном музее «Музыка и время» и впечатлиться огромной коллекцией колокольчиков, часов, музыкальных инструментов, патефонов, самоваров, утюгов и музыкальных шкатулок.

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Кострома и Ипатьевский монастырь XIII века, «Беседка Островского» на набережной, где снимался «Жестокий романс», можно дополнить посещением музея «Дворянское собрание» и «Терема Снегурочки», а позже заглянуть в музей деревянного зодчества «Костромская слобода». Это настоящая старинная деревня, в которой можно зайти в любой дом и поучиться гончарному искусству или узнать, как растапливать печь.

Сразу же после этого можно отправиться в Иваново и посетить Введенский монастырь и Музей Ситца. После этого стоит преодолеть 78 км и посетить, пожалуй, самый красивый город Золотого кольца — Суздаль.

Морозный Суздаль Фото: Михаил Дубровинский

Один из удачных вариантов для комфортных поездок в машине — универсальное автокресло с креплением IsoFix. Например, такое, как Inglesina Newton. Предназначено для детей от 9 месяцев до 12 лет, растет вместе с ребенком: широкий регулируемый по высоте подголовник и оптимальная даже для подростка ширина сиденья. Защиту автокресла от переворачивания обеспечивает ремень якорный ремень Top Tether.

Автокресло Inglesina Newton

В Суздале вы совершите настоящее путешествие во времени на тысячу лет назад: на его территории расположено около 200 объектов старины. Музей деревянного зодчества соседствует с интерактивным Щуровым городищем, и вся семья с удовольствием сможет погрузиться в быт наших предков, примерить доспехи и испечь хлеб.

Пройдя через легендарные Золотые ворота во Владимире, вы сможете продолжить культурную программу Детском музейном центре, а если погода позволит — покататься на колесе обозрения «Небо 33».

Углич — город, который вошел в состав Золотого кольца в 2018 году. И посмотреть здесь есть на что: Угличский Кремль, 3 монастыря и множество старинных церквей соседствуют с детскими музеями: Музей велосипедов, Кукол и даже Мифов и суеверий русского народа.

По итогам семейного путешествия можно сделать памятный фотоальбом и оформить его детскими рисунками!

Ребенку от полугода до 3 лет

Отправиться с малышом на море — квест, который легче пройти, если тщательно к нему подготовиться.

Собрались в Сочи c ребенком от полугода до трех лет? Важно выбрать удобную коляску, с которой будет приятно прогуляться и по набережной, и отправиться в горы.

Сочи — город, который создан для приятного семейного отдыха и продолжительных прогулок. В любое время года можно прогуляться по Олимпийскому парку и насладиться Поющими фонтанами. Самое яркое впечатление производит «Чаша Олимпийского Огня». Прообразом «чаши» стала сказочная Жар-Птица. Высота конструкции — 50 м, а размах крыльев составляет 100 м. 264 пушки выпускают струи на 30-70 м в высоту.

Детям постарше понравятся парки развлечений: монументальный «Сочи-Парк», в котором можно развлекаться целый день, и более компактная «Ривьера». Сочинский Дендрарий называют «зеленым сердцем курорта».

Вход в сочинский Дендрарий Фото: Полина Лесникова

На площади 46,4 га собраны деревья и кустарники со всего мира. Здесь же располагается обширный зоопарк. Для того, чтобы добраться до него, нужно преодолеть подъем, поэтому важно правильно выбрать прогулочную коляску. Коляска для путешествий Inglesina QUID 2 весит всего 5,9 кг!

Некоторые авиакомпании принимают QUID 2 в качестве ручной клади, настолько коляска компактная (складывается «книжкой», есть ручка для переноски). Особенность коляски – широкое сиденье и просторное спальное место с плавной регулировкой спинки и глубокий капюшон с УФ-защитой 50+.

В ней будет удобно малышам весом до 22 кг. Бампер легко откидывается, коляска складывается и раскладывается одним движением руки. В корзину поместится все необходимое для малыша: вещи, подгузники, детское питание и дождевик.

Коляска для путешествий Inglesina QUID 2