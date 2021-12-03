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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Путешествия

Путешествия по России в метро: в столице запущен новый тематический поезд

Анастасия Баринова
03 декабря 2021
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Фото: Ростуризм
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Фото: Ростуризм
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Фото: Ростуризм
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Фото: Ростуризм
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Фото: Ростуризм
Ростуризм запустил тематический поезд по «красной» ветке.

С 29 ноября по исторической Сокольнической ветке Московского метро курсирует состав, посвященный путешествиям по России. Проект реализует Ростуризм при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Его идея – вдохновить на поездки по стране всех, кто пользуется метрополитеном: и москвичей, и гостей столицы. В оформлении использованы красочные фотографии из десятков самых разных мест, каждое из которых уникально по-своему. Со своими туристическими возможностями знакомят Русский Север, Юг, Кавказ, Дальний Восток, Урал, центральная Россия, Балтика – в общей сложности 19 регионов.

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Алексеева Наталия Юрьевна Республика Адыгея – плато Лаго-наки.

Поезд будет курсировать до 29 мая 2022 года. В каждом вагоне размещен QR-код, позволяющий узнать о представленном направлении больше. Это не просто общие сведения, но и практическая информация: как добраться, где остановиться, чем заняться. Так, Приморский край – это океан, морепродукты и маяки на краю света; Териберка – охота за полярным сиянием и северная кухня, а Нижний Новгород – город лучших закатов.

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Игорь Александрович Куликов

Среди других идей для путешествий по России, о которых рассказано в московском метро – знаменитая Кунгурская пещера.

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