Путешествия по России в метро: в столице запущен новый тематический поезд

Поезд будет курсировать до 29 мая 2022 года. В каждом вагоне размещен QR-код, позволяющий узнать о представленном направлении больше. Это не просто общие сведения, но и практическая информация: как добраться, где остановиться, чем заняться. Так, Приморский край – это океан, морепродукты и маяки на краю света; Териберка – охота за полярным сиянием и северная кухня, а Нижний Новгород – город лучших закатов.