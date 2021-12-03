Путешествия по России в метро: в столице запущен новый тематический поезд

С 29 ноября по исторической Сокольнической ветке Московского метро курсирует состав, посвященный путешествиям по России. Проект реализует Ростуризм при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Мы запустили новый тематический поезд «Путешествие по России» вместе с Ростуризмом.— Московское метро 🚇 (@MoscowMetro) November 29, 2021
Заходите в один из пяти вагонов и начинайте своё путешествие по 19 регионам страны.
Ловите поезд на Сокольнической линии и путешествуйте 🇷🇺 pic.twitter.com/Aw5IkUrn4K
Его идея – вдохновить на поездки по стране всех, кто пользуется метрополитеном: и москвичей, и гостей столицы. В оформлении использованы красочные фотографии из десятков самых разных мест, каждое из которых уникально по-своему. Со своими туристическими возможностями знакомят Русский Север, Юг, Кавказ, Дальний Восток, Урал, центральная Россия, Балтика – в общей сложности 19 регионов.
Поезд будет курсировать до 29 мая 2022 года. В каждом вагоне размещен QR-код, позволяющий узнать о представленном направлении больше. Это не просто общие сведения, но и практическая информация: как добраться, где остановиться, чем заняться. Так, Приморский край – это океан, морепродукты и маяки на краю света; Териберка – охота за полярным сиянием и северная кухня, а Нижний Новгород – город лучших закатов.
Среди других идей для путешествий по России, о которых рассказано в московском метро – знаменитая Кунгурская пещера.