Горячее предложение: 5 идей для недорогих поездок на новогодние праздники
Тула: 182 км от Москвы
В прошлом году «Город мастеров» отпраздновал 500-летие кремля — самой старой сохранившейся постройки Тульской области. К этой круглой дате были отреставрированы башни и стены крепости, но главное — благоустроена территория Казанской набережной, которая целый век была занята складами Императорского Оружейного завода (кстати, в 2022-м юбилей уже у него — 310 лет со дня основания): на ней появились многоуровневые деревянные мостки, смотровые площадки и красивая подсветка.
Не так давно обновились и многие другие городские пространства — например, улица Металлистов стала пешеходной и там открылись филиалы федеральных музеев, а в творческом индустриальном кластере «Октава», на местном заводе до сих пор производят знаменитые микрофоны) заработал фантастический Музей станка где каждая экскурсия — мультимедийное шоу об изобретениях, которые изменили мир.
Впечатляет и разместившийся в гигантском здании в форме воинского шлема Музей оружия с потрясающей экспозицией на нескольких этажах — если хоть минуту постоять у каждого экспоната, то провести в нем придется больше суток! Здесь тоже много интерактивных экранов и «живых» экспонатов, а три раза в день в купольном зале демонстрируют масштабный фильм о героических страницах в истории России.
Впрочем, никто не отменял и старый добрый Музей самоваров, и Музей международного пряника, в котором легендарный тульский пряник можно соорудить самому на мастер-классе, а также новехонький Центр семейной истории, где, помимо прочего, проходят необычные гастроспектакли. Подкрепиться же без лишних слов получится в одном из отличных ресторанов города и гастроквартале «Искра» с его многочисленными кафе.
Бонус: базируясь в Туле, легко совершать радиальные марш-броски в Ясную Поляну, музей Поленова и село Бехово, недавно признанное ООН одним из лучших туристических мест в мире, а также в музей «Куликово Поле».
Коломна: 119 км от Москвы
В Коломне есть все и сразу – и могучий кремль, по отрезку которого можно пройтись во время тематической экскурсии с гидом, и множество церквей и соборов, и разнообразнейшие музеи, которых здесь уже около 80. Из-за компактных размеров исторической части города концентрация достопримечательностей тут просто невероятная, а вариантов досуга – великое множество.
Начать стоит с подъема на 67-метровую колокольню церкви Иоанна Богослова, с которой вся Коломна предстает как на ладони – она совсем недавно открылась для туристов (в самом же храме не пропустите икону-барельеф XVI века «Богоматерь с Младенцем Христом и предстоящим Иоанном Богословом»). После прогулки по идиллической улице Лажечникова можно отправиться в один из двух городских музеев пастилы, расположенных в бывших купеческих особняках – именно они и принесли Коломну славу «пастильной столицы всея Руси».
Экскурсии проходят в форме иммерсивных спектаклей, а в магазинчиках при мануфактурах купить хочется буквально все – настолько красиво в «ламповые» ретрокоробочки здесь упакованы лакомства. Ну а в музее-калачной, где тебя погружают в сценку из XIX столетия, получится узнать о происхождении привычных выражений и поговорок («дойти до ручки», «тертый калач» или «со свиным рылом в калашный ряд») и попробовать хрустящий пшеничный калач, только что из печки, со сливочным маслом. И еще один момент. Коломна – не только про кремль и усадьбы, но и про конструктивизм.
Летом самые красивые здания в этом стиле приглашают увидеть во время тура на мотоцикле с коляской – с «гидом» в виде советского кассетного магнитофона, ну а зимой их можно охватить во время индивидуальной автоэкскурсии.
Бонус: Коломну легко совместить с Луховицами, где стоит памятник знаменитому луховицкому огурцу (в историко-художественном музее, этому овощу даже посвящена отдельная экспозиция), и Зарайском, в котором находится один из самых маленьких кремлей России и красивая водонапорная башня со смотровой площадкой. Если есть лишние пару дней, то стоит доехать и до Рязани.
Калуга: 189 км от Москвы
В прошлом году Калуга была выбрана Новогодней столицей России. И пусть в 2021-м этот статус перешел к другому городу, все ее достопримечательности остались на месте и точно так же, если не больше, ждут туристов. Появились и новые поводы для путешествия – к 60-летию первого полета человека в космос был доработан экскурсионный «Космический маршрут» по связанным с этой темой локациям: среди них Государственный музей истории космонавтики, где в апреле открылось новое большое здание с уникальной экспозицией, дом-музей Циолковского и настоящий ракета-носитель «Восток», который в 1961 году был «дублером» на Байконуре.
Но не космосом единым: в душевном Доме мастеров (он разместился в одном из самых красивых домов Калуги, построенным в середине XIX века) представлена коллекция предметов, отражающих те или иные прикладные ремесла (обработку дерева и гончарное дело, ткачество и плетение из лозы и лыка), в доме декабриста Батенькова можно увидеть его мемориальные вещи, а также экспозицию на тему истории Калужской губернии, в Музее изобразительных искусств – коллекцию Хлудневской глиняной игрушки с характерными узорами и сюжетами.
Старинный, великолепно сохранившийся ансамбль Гостиного двора и Дом дворянского собрания, древнерусские Палаты Коробовых и выполненная в духе классицизма усадьба Золотаревых – в Калуге не заскучаешь. Немногие знают и про такую необычную сладость, как «калужское тесто» в состав которого входят сухофрукты, ржано-пшеничные сухари, специи и какао. Попробовать его можно в уютной пряничной, где также проходят мастер-классы по росписи пряников и дегустация сбитней.
Переславль-Залесский: 151 км от Москвы
Не считая Сергиева Посада, Переславль-Залесский – самый близкий к Москве город, входящий в «Золотое кольцо России». К слову, знаменитому маршруту в следующем году «стукнет» уже 55 лет. А еще Переславль-Залесский – родина Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого мы отмечали в 2021-м. Приезжать сюда хочется по поводу и без повода, а учитывая обилие гостиниц, гостевых домов и коттеджей в городе и его окрестностях найти здесь себе ночлег проще, чем во многих других пунктах на маршруте.
Дошедшие до наших дней земляные валы XII века, по которым проложены прогулочные тропы, Красная площадь, рядом с которой стоит белокаменный Спасо-Преображенский собор, где и крестили Невского (это одна из древнейших сохранившихся церквей России), несколько монастырей (в одном из них, Горицком, сейчас расположен городской музей-заповедник), крошечные частные музеи с коллекциями, собранными энтузиастами, музей-усадьба «Ботик Петра I» (самый старый в стране провинциальный музей), Музей паровозов с частной коллекцией паровозов, мотовозов и вагонеток, где дают прокатиться на дрезине, – пожалуй, Переславль-Залесский можно смело назвать «Золотым кольцом в миниатюре».
К тому же это одна из российских столиц сноукайтинга – экстремальному спорту учат центры, расположенные на заснеженном Плещеевом озере. Приятно и то, что в Переславле активно развивают гастрономический туризм – например, здесь получится плотно отобедать в трактире «Попов луг», кухмистерской Fish Herberg (в его меню даже есть мороженое с селедкой) и на ферме в деревне Княжево, где готовят из локальных продуктов в русской печи.
Бонус: отличным комбо с Переславлем станет визит в Ростов Великий с его кремлем, Музеем ростовской финифти при фабрике и достойными ресторанами – до всего этого лишь час езды.
Тверь: 182 км от Москвы
Ряд ученых считает, что, повернись история иначе, Тверь — родина легендарного русского путешественника Афанасия Никитина — могла бы сейчас быть столицей России. Может, хорошо, что она ей так и не стала, ведь благодаря этому город сохранил свой особый шарм и атмосферу, которая постепенно обволакивает туристов во время неспешных прогулок на волжской набережной, центральным улочкам, проспектам и бульварам (на одном из них, бульваре Радищева, установлен памятник «королю русского шансона» Михаилу Кругу).
Каждый турист обязательно бывает на «тверском Арбате» — пешеходной Трехсвятской улице, где часто можно застать уличных художников и музыкантов. Но совсем не каждый заходит внутрь пышного Императорского Путевого дворца, а зря — пять лет назад он открылся после скрупулезной реконструкции как одна из площадок областной художественной галереи, и на нее нужно непременно найти час-другой даже в самой насыщенной программе.
Вот основанная в середине XVI века церкви «Белая Троица» — древнейший храм Твери, в котором сохранились старинные фрески и красивейший иконостас. Вот тверской Городской сад, разбитый на месте не дошедшего до наших дней тверского кремля. А вот и «Пролетарка», неоготический Морозовский фабричный городок — он строился в 1858–1913 гг. для «Товарищества Тверской мануфактуры», где выпускали текстиль, и неизменно привлекает к себе фотографов и поклонников архитектуры.
Бонус: необычный музей «Государева дорога» в Завидове, музей Валентина Серова в Домотканове, железнодорожный музей на станции Куженкино и, конечно же, милейший Торжок с его церквями и воспетой Пушкиным пожарской котлетой.