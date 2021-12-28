В прошлом году «Город мастеров» отпраздновал 500-летие кремля — самой старой сохранившейся постройки Тульской области. К этой круглой дате были отреставрированы башни и стены крепости, но главное — благоустроена территория Казанской набережной, которая целый век была занята складами Императорского Оружейного завода (кстати, в 2022-м юбилей уже у него — 310 лет со дня основания): на ней появились многоуровневые деревянные мостки, смотровые площадки и красивая подсветка.

Не так давно обновились и многие другие городские пространства — например, улица Металлистов стала пешеходной и там открылись филиалы федеральных музеев, а в творческом индустриальном кластере «Октава», на местном заводе до сих пор производят знаменитые микрофоны) заработал фантастический Музей станка где каждая экскурсия — мультимедийное шоу об изобретениях, которые изменили мир.

Впечатляет и разместившийся в гигантском здании в форме воинского шлема Музей оружия с потрясающей экспозицией на нескольких этажах — если хоть минуту постоять у каждого экспоната, то провести в нем придется больше суток! Здесь тоже много интерактивных экранов и «живых» экспонатов, а три раза в день в купольном зале демонстрируют масштабный фильм о героических страницах в истории России.

Впрочем, никто не отменял и старый добрый Музей самоваров, и Музей международного пряника, в котором легендарный тульский пряник можно соорудить самому на мастер-классе, а также новехонький Центр семейной истории, где, помимо прочего, проходят необычные гастроспектакли. Подкрепиться же без лишних слов получится в одном из отличных ресторанов города и гастроквартале «Искра» с его многочисленными кафе.