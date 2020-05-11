Пыльная работенка. Как выживают в Бхактапуре

Бхактапур, в переводе «город верующих», находится недалеко от столицы Непала — Катманду, и его также называют городом горшечников. Горшки тут действительно можно увидеть повсюду. Местные мастера месят, лепят, сушат и обжигают глину прямо на улицах. Делают тут и черепицу, и кувшины, и тарелки, и вазы, и даже маленькие одноразовые плошки для местного вкусного лакомства джу-джу дхау, напоминающего йогурт. Дома, храмы и одежда — даже у недавно прибывших туристов — пропитаны глиняной пылью. Несмотря на тяжелые условия существования непальцы улыбчивы и приветливы, и повсеместно звучит их певучее намасте.



Жизнь в Бхактапуре, как, наверное, и в большинстве непальских городов, течет неторопливо и размеренно. Движение автомобилей и велорикш в центре запрещено. Старики блаженно греются на первом весеннем солнышке (начало весны здесь отмечают в конце января), дымят сигаретками и, попивая масалу, местную разновидность чая, пребывают в некоторой нирване. Похоже, даже обычно суетливым курам здесь присуще такое состояние. Весной все с нетерпением ожидают прихода дождей «happy rain», когда потоки воды очистят всё от осевшей за зиму пыли и грязи.