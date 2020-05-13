Qatar Airways дарят медикам 100 000 авиабилетов

Распространение билетов среди медиков началось в 00:01 12 мая и завершится в 23:59 18 мая (время в Дохе). Чтобы воспользоваться этим предложением, медицинским работникам достаточно зарегистрироваться на сайте qatarairways.com/ThankYouHeroes, заполнив соответствующую форму. После ее отправки соискателю будет выслан уникальный промокод. Распределение билетов осуществляется в порядке живой очереди.

Правом на получение билетов обладают медицинские работники из любой страны мира. В целях обеспечения справедливого и прозрачного характера распределения билетов каждой стране ежедневно в течение семи дней с 12 по 18 мая будет выделяться определенное количество билетов в зависимости от численности населения. Ежедневная квота предоставляется с 00:01 по времени Дохи до окончания кампании.

Получив промокод, медицинские работники смогут забронировать до двух билетов эконом-класса в оба конца — один для себя и один для спутника — на рейсы Qatar Airways в любой из пунктов назначения глобальной маршрутной сети авиакомпании. Билеты необходимо забронировать до 26 ноября, последней датой вылета в рамках кампании является 10 декабря 2020 года. Билеты предоставляются на условиях максимальной гибкости с неограниченным числом возможных изменений пункта назначения или даты без каких-либо штрафов. Получение билета происходит без уплаты его стоимости и дополнительных сборов, в силе остаются только аэропортовые сборы.*

В качестве дополнительного жеста признательности работникам здравоохранения будет предложен дополнительный ваучер с 35-процентной скидкой на покупки в розничных магазинах Qatar Duty Free в Международном аэропорту Хамад (HIA) в Дохе, являющемся главной базой Qatar Airways. Ваучеры действительны до 31 декабря 2020 года.**

Несколько дней назад Qatar Airways объявила о начале постепенного увеличения географии перелетов и полетной активности по мере роста спроса и ожидающегося снятия ограничений, введенных различными странами в связи с пандемией коронавируса. Авиакомпания планирует открыть до 52 направлений к концу мая и до 80 в июне.

*Данное предложение действительно только на перелеты, выполняемые компанией Qatar Airways. Им могут воспользоваться врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и клинические исследователи. При регистрации в аэропорту необходимо представить действующий документ, подтверждающий работу по специальности.

** Действуют определенные ограничения, подробности можно узнать в магазине. Действительно до 31 декабря 2020 года.