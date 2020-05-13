Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Qatar Airways дарят медикам 100 000 авиабилетов

Qatar Airways
13 мая 2020
Красивый ход от лучшей авиакомпании мира по версии Skytrax World Airline Awards 2019

Авиакомпания Qatar Airways предоставит 100 000 билетов медикам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, в качестве благодарности за их работу в условиях пандемии.

Qatat Airways Give away tickets.jpg
Qatar Airways

Распространение билетов среди медиков началось в 00:01 12 мая и завершится в 23:59 18 мая (время в Дохе). Чтобы воспользоваться этим предложением, медицинским работникам достаточно зарегистрироваться на сайте qatarairways.com/ThankYouHeroes, заполнив соответствующую форму. После ее отправки соискателю будет выслан уникальный промокод. Распределение билетов осуществляется в порядке живой очереди.

Правом на получение билетов обладают медицинские работники из любой страны мира. В целях обеспечения справедливого и прозрачного характера распределения билетов каждой стране ежедневно в течение семи дней с 12 по 18 мая будет выделяться определенное количество билетов в зависимости от численности населения. Ежедневная квота предоставляется с 00:01 по времени Дохи до окончания кампании.

Получив промокод, медицинские работники смогут забронировать до двух билетов эконом-класса в оба конца — один для себя и один для спутника — на рейсы Qatar Airways в любой из пунктов назначения глобальной маршрутной сети авиакомпании. Билеты необходимо забронировать до 26 ноября, последней датой вылета в рамках кампании является 10 декабря 2020 года. Билеты предоставляются на условиях максимальной гибкости с неограниченным числом возможных изменений пункта назначения или даты без каких-либо штрафов. Получение билета происходит без уплаты его стоимости и дополнительных сборов, в силе остаются только аэропортовые сборы.*

В качестве дополнительного жеста признательности работникам здравоохранения будет предложен дополнительный ваучер с 35-процентной скидкой на покупки в розничных магазинах Qatar Duty Free в Международном аэропорту Хамад (HIA) в Дохе, являющемся главной базой Qatar Airways. Ваучеры действительны до 31 декабря 2020 года.**

Несколько дней назад Qatar Airways объявила о начале постепенного увеличения географии перелетов и полетной активности по мере роста спроса и ожидающегося снятия ограничений, введенных различными странами в связи с пандемией коронавируса. Авиакомпания планирует открыть до 52 направлений к концу мая и до 80 в июне.

*Данное предложение действительно только на перелеты, выполняемые компанией Qatar Airways. Им могут воспользоваться врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и клинические исследователи. При регистрации в аэропорту необходимо представить действующий документ, подтверждающий работу по специальности.

** Действуют определенные ограничения, подробности можно узнать в магазине. Действительно до 31 декабря 2020 года.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Девушка

Как страшно быть девочкой

Листья

3 инициативы Clarins, которые могут стать примером для многих