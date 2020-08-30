Риба нагуа: невидимый образ Фиджи

Серебристое тело рыбины появляется над водой и снова исчезает. Сматываю катушку, а фиджиец баг­ром вытягивает рыбину на борт. Прекрасный тунец бьётся на дне лодки, а мы скручиваем ещё две удочки. Вообще, если у кого-то взяла рыба, остальные лес­ки нужно смотать сразу же, чтобы они не мешали, но мы просто не успеваем это сделать. В итоге через несколько секунд вытягиваем ещё одного тунца — он мордой хватает одну наживку, а вторая случайно зацепляется за хвост.

Дальше нас губит жадность: вместо того чтобы уйти с добычей, мы продолжаем гоняться за тунцами. Фиджиец входит в раж, и его уже не остановить… «Риба нагуа», и всё тут.

Сначала здоровая махи-махи, она же корифена, делает несколько свечек подряд, сверкает зелёным боком, а потом обрывает леску. Потом так же паскудно ведёт себя тунец, а под конец мы топим в воде старый багор… В общем, не останови я фиджийца, мы бы сломали и третью снасть, а там, глядишь, и катер бы утопили в открытом море.

На обратном пути я всё же решаю спросить, что значит «риба нагуа». Вдруг я обнаружил неизвестную лингвистам связь между русским и фиджийским языками? Но всё оказывается ровно наоборот.

– Риба нагуа — это большая рыба, — поясняет фиджиец.

Лингвистической сенсации не случилось.

Между Европой и Азией

Удивительно, но, когда я повторил ту же фразу на острове Тавеуни, меня не поняли. А когда услышал правильный вариант, не обнаружил ни единого похожего звука. Фиджи — небольшая по площади страна, но её острова разбросаны в океане на 500 км с запада на восток и на ещё большем расстоянии — с севера на юг. Заселялись они несколькими волнами, народы разделялись, забывали общие корни. В итоге соседние острова перестали друг друга понимать. Тут-то и пригодились англичане с их языком. Фиджи — тот редкий случай, когда европейцы не успели окончательно испортить аборигенов и принесли больше пользы, чем вреда.

Если не считать случайных открытий, вроде похода капитана Блая, впервые западные люди появились на Фиджи только к середине XIX века. К тому времени рабство отменили и к людям других рас начали относиться гуманно. С аборигенами приходилось договариваться — да, хитрить, да, обманывать, но не истреблять.

Фиджийские хроники повествуют о вожде Такомбау, который запутался во взаимоотношениях с американцами, и те подсадили его на «долг» за случайно сгоревший дом. Такомбау честно старался играть по правилам — наверно, потому и не вспомнил, как его родители увлекались каннибализмом, даже опротестовывал решение суда у американского консула в Сиднее. И не придумал ничего лучше, чем обратиться за помощью к англичанам, предложив им взамен долга цессию на Фиджи, — так архипелаг вошёл в состав Британской империи.

Англичанам владение островами принесло немало пользы: отсюда возили копру, сахарный тростник, а в горах добывали золото. Правда, фиджийцы оказались не лучшими работниками, и потому на острова завезли дешёвых рабочих из Индии. Контракты предусматривали работу в течение пяти лет, но большинство индийцев оставались навсегда — разве можно было сравнить перенаселённую Индию с этими райскими островами.

Наш водитель, индиец, рассказывает, что его предки ­уехали из Калькутты в 1850-х годах и больше никаких связей с Индией не поддерживали.

– Прапрапрадед нашёл жену уже здесь, а потом и дети пошли.

– У тебя тоже жена индианка? — Да, хотя мне, если честно, больше местные нравятся. А вот сын уже женился на фиджийке.

Индийцев на Фиджи — чуть меньше половины населения, и у них нет разделения на касты. Если фиджийцы — это лицо страны, её образ для туристов, то индийцы — это невидимые шестерёнки механизма островной экономики. Они держат магазины, закусочные, трудятся таксистами, бухгалтерами в отелях — в сферах, где не требуется непосредственного контакта с туристами. А медлительные фиджийцы с чувством собственного достоинства работают официантами, гидами, торгуют сувенирами, устраивают бесконечные церемонии питья кавы — иными словами, продают европейцам сказочную историю тихоокеанских островов. Все говорят на неплохом английском, вполне дополняя друг друга.

Остров-сад

Тавеуни — остров-сад. Его высокие горные хребты покрыты цветущими тропическими лесами. И это не фраза из путеводителя. Остров так и называют — фиджийский сад. Дело в более влажном по сравнению с другими островами климате. Через горы проложены трекинговые маршруты — при желании можно уйти на несколько дней и добраться до вулканического озера на вершине острова. Но мы идем смотреть на водопады в национальном парке Боума.

По пути водитель останавливается и показывает несколько зданий за колючей проволокой:

– А это наша островная тюрьма.

У заключённых тоже есть свой небольшой сад, где пасутся несколько поросят и растут ананасы. Стриженые парни радостно что-то вещают нам из-за забора, пока к ним не подходит ленивый охранник.

Дорога к национальному парку действительно похожа на ботанический сад — только успевай разглядывать диковинные кустарники. Пока мы едем, гид рассказывает, что ещё полтора столетия назад на Фиджи были случаи каннибализма. Но, конечно, людей поедали не от недостатка еды или голода, а из «большого уважения», как пел Высоцкий.