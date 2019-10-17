Росавиация формально позволила S7 осуществлять перелеты в Грузию

Росавиация выдала формальный допуск авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») на выполнение семи рейсов в неделю в Кутаиси. Это первый допуск российской авиакомпании на полеты в Грузию после прекращения авиасообщения с этой страной в июне 2019 года. Однако пока запрет на полеты из России в Грузию, утвержденный президентом РФ, еще действует, S7 не сможет осуществлять авиарейсы.

В S7 поясняют, что «наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета. Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний».

На туристическом рынке считают допуск S7 благоприятным фактором, свидетельствующим о том, что авиасообщение между Россией и Грузией может вскоре быть восстановлено. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры с Грузией ведутся, напомнив о встрече министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке.

Авиасообщение с Грузией было приостановлено Россией в июне 2019 года. Чуть позже, руководствуясь приказом президента, Ростуризм рекомендовал временно приостановить продажу туров в Грузию.

Туроператоры считают, что при условии снятия рекомендаций Ростуризма и восстановления авиасообщения, турпоток в Грузию быстро восстановится.

«Уже в течение 2-3 месяцев можно будет говорить о практически полном восстановлении спроса. В основном, спрос придется на Тбилиси и окрестности, а также горнолыжные курорты», – считает гендиректор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди.

Напомним, что этим летом поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. Это произошло после того, как обострились российско-грузинские отношения, и 21 июня нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки в эту страну. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию. Высказывались предположения, что авиасообщения с этой страной не будет как минимум год.