Российские авиакомпании получили допуски на полеты в 12 стран

Согласно документу, российские авиакомпании после открытия авиасообщения смогут запустить новые регулярные рейсы в Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Узбекистан, Финляндию, Хорватию, а также на Кубу, Кипр и Мальдивы.
Так, авиакомпания «Азимут» может выполнять рейсы между Калугой и Минском, из Краснодара в Ларнаку три раза в неделю. AZUR air получила право летать в Тель-Авив из Казани один раз в неделю, из Москвы на Кубу (Кайо-Лорго) — три раза в неделю, в Санта-Клару — пять раз в неделю. Также авиакомпанию допустили к полетам в Финляндию (Рованиеми, Лапландия) и в хорватский город Пула из Петербурга.
Nordwind Airlines сможет летать из Сочи и Анапы в Ларнаку, из Краснодара в Бейрут, в Маскат на рейсах из Москвы, Сочи и Краснодара и в Братиславу из Санкт-Петербурга.
Авиакомпания «Россия» получила допуск на регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивы). Разрешенная частота для перевозчика — пять рейсов в неделю.
«Аэрофлот» получил допуски на рейсы в Марокко. Перевозчик сможет выполнять до семи рейсов в неделю из Москвы в Касабланку.
Рейсы в Узбекистан из разных городов России смогут выполнять S7 Airlines, Red Wings Airlines, AZUR air, «ИрАэро» и Smartavia.
Также, согласно приказу Росавиации, чартеры AZUR air смогут летать в Кайо-Коко, Кайо-Ларго и Санта-Клару три раза в неделю в рамках зимней навигации (IATA) до 29 марта 2021 года. S7 Airlines получила бессрочные допуски на рейсы в иностранные пункты прилета, за исключением пунктов, выполнение перевозок в которые требует проведения процедуры согласования с назначенными перевозчиками.
В Росавиации напоминают, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
Авиакомпания, получившая допуск, вправе им не воспользоваться даже в том случае, если международное авиасообщение по тому или иному маршруту будет возобновлено.