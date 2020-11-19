Российские авиакомпании получили допуски на полеты в 12 стран

Согласно документу, российские авиакомпании после открытия авиасообщения смогут запустить новые регулярные рейсы в Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Узбекистан, Финляндию, Хорватию, а также на Кубу, Кипр и Мальдивы.

Так, авиакомпания «Азимут» может выполнять рейсы между Калугой и Минском, из Краснодара в Ларнаку три раза в неделю. AZUR air получила право летать в Тель-Авив из Казани один раз в неделю, из Москвы на Кубу (Кайо-Лорго) — три раза в неделю, в Санта-Клару — пять раз в неделю. Также авиакомпанию допустили к полетам в Финляндию (Рованиеми, Лапландия) и в хорватский город Пула из Петербурга.

Nordwind Airlines сможет летать из Сочи и Анапы в Ларнаку, из Краснодара в Бейрут, в Маскат на рейсах из Москвы, Сочи и Краснодара и в Братиславу из Санкт-Петербурга.