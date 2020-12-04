Российские авиакомпании получили допуски на полеты в 26 стран

Авиакомпания AZUR air получила допуск на регулярные полеты в Доминикану, Грецию, Бельгию, в Чехию (Пардубице), Иран, Таджикистан (Худжанд из Иркутска), в Саудовскую Аравию (Джидду), Испанию (Барселона и Малага) и Германию (Кёльн). Также AZUR air теперь может устраивать дополнительные рейсы в Танзанию и на Кубу.

Авиакомпания «Россия» сможет открыть при возобновлении авиасообщения рейсы в Доминикану (Пунта-Кану), Индию (Гоа) и ОАЭ.

Nordwind теперь имеет допуск на рейсы в Танзанию, Кубу, Грецию, Бельгию, Германию (Кёльн), Египет, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Тунис (остров Джерба) и Катар.

«Аэрофлот» получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова. Авиакомпания сможет выполнять рейсы Москва — Виктория семь раз в неделю. «Аэрофлоту» также разрешили увеличить частоту полетов из Москвы на Мальдивы с 7 до 14 в неделю. Также компания получила право летать в Варну (Болгария) из Москвы 7 раз в неделю.

Авиакомпания «Азимут» получила допуск на рейсы в ОАЭ, Казахстан и чартеры в Израиль.