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Путешествия

Российские авиакомпании получили допуски на полеты в 26 стран

National Geographic Россия
04 декабря 2020
AZUR air
Фото: Victor / flickr.com
Росавиация опубликовала очередной приказ о допуске авиакомпаний на международные рейсы.

Авиакомпания AZUR air получила допуск на регулярные полеты в Доминикану, Грецию, Бельгию, в Чехию (Пардубице), Иран, Таджикистан (Худжанд из Иркутска), в Саудовскую Аравию (Джидду), Испанию (Барселона и Малага) и Германию (Кёльн). Также AZUR air теперь может устраивать дополнительные рейсы в Танзанию и на Кубу.

Авиакомпания «Россия» сможет открыть при возобновлении авиасообщения рейсы в Доминикану (Пунта-Кану), Индию (Гоа) и ОАЭ.

Nordwind теперь имеет допуск на рейсы в Танзанию, Кубу, Грецию, Бельгию, Германию (Кёльн), Египет, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Тунис (остров Джерба) и Катар.

«Аэрофлот» получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова. Авиакомпания сможет выполнять рейсы Москва — Виктория семь раз в неделю. «Аэрофлоту» также разрешили увеличить частоту полетов из Москвы на Мальдивы с 7 до 14 в неделю. Также компания получила право летать в Варну (Болгария) из Москвы 7 раз в неделю.

Авиакомпания «Азимут» получила допуск на рейсы в ОАЭ, Казахстан и чартеры в Израиль. 

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«Уральские авиалинии» смогут летать в ОАЭ и Китай, а также организовывать чартеры в Израиль. 

Авиакомпании Royal Flight разрешили открыть рейсы в Египет и в Турцию (Стамбул из Воронежа). NordStar может открыть полеты в Каир из Ростова-на-Дону. «Победе» предоставлена возможность выполнять 4 рейса в неделю из Москвы в Англию (Бирмингем). Авиакомпания «Якутия» получила допуски на рейсы в Японию из Хабаровска и Владивостока. S7 Airlines получил допуск на рейсы в Шамбери (Франция).

Предыдущий приказ был опубликован Росавиацией 19 ноября. Он касался 9 авиакомпаний и 12 стран. 

В Росавиации напоминают, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Авиакомпания, получившая допуск, вправе им не воспользоваться даже в том случае, если международное авиасообщение по тому или иному маршруту будет возобновлено.

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