Российские туристы впервые стали лидерами по численности на Кубе

По словам Оскара Энрикеса Диаса, представителя минтуризма Кубы, пять лет назад лидерами по числу входящего турпотока были Канада, США и Германия, а Россия замыкала топ-10. С 2016 года российский рынок начал быстро расти и уже в 2019 году вышел на чистое третье место. Тогда Кубу посетили 178 тысяч российских туристов, рост по сравнению с сезоном-2018 составил 50 процентов.

«В этом году до эпидемии коронавируса на первом месте по числу туристов была Россия с приростом в 33%. И если бы не случилась пандемия, мы ожидали прибытия 220 тыс. российских туристов. Сейчас эта цель откладывается, но мы рассчитываем достичь ее в в 2021–2022 годах и надеемся, что Россия так и останется для нас главным рынком», — цитирует Энрикеса Диаса «Интерфакс».

Авиасообщение России с Кубой возобновилось 2 ноября. Рейсы из России пока выполняются четыре раза в неделю авиакомпаниями AZUR air и Nordwind.