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Путешествия

Россия опередила Францию и Австралию в списке лучших стран для экотуризма

04 сентября 2019
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Фото: pixabay.com
Лучшей страной для путешествий по дикой природе в 2019 году признана Финляндия.

Рейтинг составлен по результатам исследования Global Wildlife Travel Index.

Международная организация определила рейтинг для каждой страны, принимая во внимание следующие факторы: усилия по сохранности мегафауны, разнообразие видов животных, распространенность и сохранность национальных парков, размер охраняемых природных территорий, площадь лесов в процентном соотношении к площади страны, экологическое благополучие и устойчивость.

Лидером рейтинга стала Финляндия, набравшая 33 балла. Как отмечают авторы рейтинга, в этой стране большое разнообразие флоры и фауны, красивые пейзажи. По данным Global Wildlife Travel Index, в стране создано 39 нацпарков, а лес покрывает более 73% ее территории.

В первую десятку также вошли Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

Следом идут Италия, Венесуэла и Словакия. Россия расположилась на 14-м месте, опередив Францию (15-е место) и Австралию (16-е). Последнее место в рейтинге заняла Республика Эль-Сальвадор.

В России зафиксировано 255 видов фауны, обитающих в дикой природе. Страна заняла пятое место по числу нацпарков, их в стране 87. 

Узнайте, какая европейская страна признана самой дорогой для путешественников.

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