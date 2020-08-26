Россия планирует возобновить авиасообщение с ОАЭ и тремя странами СНГ

ОАЭ ведет переговоры с Россией о возобновлении работы в сентябре, также готовность запустить перелеты в начале осени выразили Киргизия, Казахстан и Армения, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на источник, близкий к авиационным кругам.

«Ведутся переговоры с авиационными властями ОАЭ. Они готовы восстановить авиасообщение с Россией на условиях взаимности. Также есть информация о планах возобновить рейсы в Киргизию, Казахстан и Армению. Все надеются на расширение списка от Оперштаба», — рассказал он.

Авиационные власти эмиратов намерены до середины сентября полностью возобновить авиасообщение с Россией и принимать не только некоторые категории граждан, но и туристов. «Две авиакомпании ОАЭ ведут переговоры с российскими авиационными властями, не исключено, что до середины сентября будет возобновлено полноценное авиасообщение. Для туристов это хорошая новость, потому что зимой они смогут отправиться на море, когда пляжный сезон в Турции подойдет к концу», — пояснил источник.