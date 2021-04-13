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Путешествия

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией на полтора месяца

Интерфакс
13 апреля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня», — Татьяна Голикова.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Российские власти рекомендуют туристам, которые купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление отдыха или перенести поездку на более поздние даты.

Голикова отметила, что туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь чартерными рейсами. Россияне, купившие путевку в Турцию на срок после 1 июня, будут получать оперативную информацию о ситуации, чтобы они смогли подтвердить свои планы при благоприятных обстоятельствах.

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По словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. «Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сказала вице-премьер.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев привезенных штаммов коронавируса в Россию.

«Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — сказала Попова 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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