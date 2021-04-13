Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией на полтора месяца

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан в РФ и поездок для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.
Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Российские власти рекомендуют туристам, которые купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление отдыха или перенести поездку на более поздние даты.
Голикова отметила, что туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь чартерными рейсами. Россияне, купившие путевку в Турцию на срок после 1 июня, будут получать оперативную информацию о ситуации, чтобы они смогли подтвердить свои планы при благоприятных обстоятельствах.
По словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. «Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сказала вице-премьер.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев привезенных штаммов коронавируса в Россию.
«Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — сказала Попова 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.