Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами — это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В оперштабе сообщили, что что решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах. Самолеты на Багамы по маршруту Москва — Нассау могут летать с частотой два рейса в неделю; в Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в неделю будет летать из Сочи в Тегеран.

Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва — Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен с частотой два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С 9 ноября авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; в Оман маршруту Москва — Маскат с частотой два рейса в неделю.