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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Путешествия

Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с девятью странами

Интерфакс
14 октября 2021
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Возобновление авиасообщения произойдет на взаимной основе.

Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами — это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В оперштабе сообщили, что что решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах. Самолеты на Багамы по маршруту Москва — Нассау могут летать с частотой два рейса в неделю; в Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в неделю будет летать из Сочи в Тегеран.

Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва — Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен с частотой два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С 9 ноября авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; в Оман маршруту Москва — Маскат с частотой два рейса в неделю.

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Три рейса в неделю будут осуществляться в Словению по направлению Москва — Любляна. В Тунис по маршруту Москва — Монастир с частотой семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир с частотой два рейса в неделю. Также в Тунис откроется авиасообщение из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе.

Швеция открывается по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетерборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется с учетом требований страны, только для граждан РФ, вакцинированных против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут летать с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

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