Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Стало известно, что Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами: Японией, Сербией и Кубой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).
С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7% от уровня прошлого года.
С августа правительство начало возобновлять полеты за границу. Ранее разрешили прямые перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы. Помимо этого, Россия открыла границы с Абхазией и Южной Осетией.
Постепенно сообщение с Москвой восстанавливают и другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, в которые запрещено летать. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. Также приняли решение разрешить въезд Черногория, Хорватия, Болгария, Доминикана и Мексика.