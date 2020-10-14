Стало известно, что Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами: Японией, Сербией и Кубой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).

С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7% от уровня прошлого года.