Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, сообщается на сайте правительства РФ.

Также с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

В этот же день возобновится авиасообщение с Грецией и Сингапуром, а 15 февраля — с Арменией и Азербайджаном.