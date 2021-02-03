Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией
С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, сообщается на сайте правительства РФ.
Также с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.
В этот же день возобновится авиасообщение с Грецией и Сингапуром, а 15 февраля — с Арменией и Азербайджаном.
В какие страны сейчас можно улететь из России
1. Белоруссия
2. Вьетнам
3. Египет
4. Индия
5. Казахстан
6. Катар
7. Киргизия
8. Куба
9. Мальдивы
10. ОАЭ
11. Сейшельские острова
12. Сербия
13. Танзания
14. Турция
15. Финляндия
16. Швейцария
17. Эфиопия
18. Южная Корея
19. Япония