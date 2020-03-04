Россияне, не отказавшиеся от поездки в Италию, получат визы на год

Российские туристы, которые получили итальянскую визу со сроком действия март–май 2020 г., смогут бесплатно переоформить ее на годовую визу. Новые визы получат те туристы, которые примут решение перенести, а не отменить свою поездку в Италию из-за коронавируса. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
«Наши российские друзья всегда будут желанными гостями в Италии, и мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретенные туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март–апрель-май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России», — заявил Паскуале Терраччано.
Дипломат отметил, что считает «чрезмерными» рекомендации россиянам отказаться от посещения всех регионов Италии, пояснив, что правительство Италии приняло адекватные и своевременные меры, чтобы справиться с возникшей ситуацией.
Террачано заявил, что границы участков, затронутых вирусом, были поставлены под контроль, а въезд на их территорию строго регулируется. Эти сдерживающие меры касаются лишь 0,1% итальянских городов — площади, составляющей 0,05% территории страны.
27 февраля Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию. Сроки введения ограничений пока не называются.
Италия занимает третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом после Китая и Южной Кореи. По данным на 4 марта, в этой стране зафиксировано 2 502 случаев болезни, 79 человек скончались, 160 — выздоровели.