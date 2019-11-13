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Путешествия

Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Анастасия Баринова
13 ноября 2019
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Фото: makedream/Instagram
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Фото: maritonkih/Instagram
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Фото: lada_turleim/Instagram
Проверка проводилась в октябре в связи с жалобами пассажиров.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по запросу депутата Госдумы Евгения Ревенко провела внеплановую проверку авиакомпании «Победа». Депутат обратился в надзорное ведомство после того, как одна из пассажирок не попала на рейс из-за размера ручной клади. По итогам проверки авиаперевозчику было предписано изменить правила.

«Нормы перевозки багажа и ручной клади «Победы» не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров», – Ространснадзор.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов, авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не более пяти килограммов, а сверх того — перечень вещей из утвержденного правилами списка (портфели и дамские сумки, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и тому подобные вещи).

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До начала 2019 года на рейсах «Победы» действовали правила, по которым пассажир мог бесплатно пронести в салон самолета ручную кладь габаритами 36/30/23 см неограниченного веса, но не имел права брать вещи из дополнительного списка. Тогда Ространснадзор выдал авиакомпании предостережение о нарушениях, после чего та изменила свои нормы. Теперь «Победа» разрешает провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36×30×4 см, а также один из предметов из «списка Минтранса» (сумка, портфель, пакет из duty-free и т.д.). Либо же пассажиры могут взять в салон ручную кладь габаритами 36/30/23 см без ограничений по весу, но с запретом на провоз дополнительных вещей из списка.

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Сегодня в аэропорту Минеральные воды стали свидетелями беспредела со стороны персонала авиакомпании Победа. Суть: молодую маму с двумя детьми не допускали к полёту ссылаясь на то, что ручная кладь не входит в колибратор! На видео отлично видно, что все в норме, просто работница аэропорта мнит себя великой начальницей и вершительницей судеб! 🤦‍♀️Люди будьте добрее друг к другу! #аэропортминеральныеврды#авиакомпанияпобеда#кавказскиеминеральныеводы#кмв#жизнь#хватитиздеватьсянадлюдьми

Публикация от Мария Пастухова (@maritonkih)

В апреле 2019 года Ространснадзор не нашел нарушений в этих правилах. Но пассажиры продолжили жаловаться, и теперь Ространснадзор обнаружил, что в нескольких внутренних нормативных документах «Победы» нормы перевозки багажа и ручной клади отличаются. У этих норм есть расхождения в последовательности, и это не соответствует требованиям законодательства.

Привести внутренние правила к установленным законом нормам перевозчику предписано до 20 мая.