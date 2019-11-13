Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

До начала 2019 года на рейсах «Победы» действовали правила, по которым пассажир мог бесплатно пронести в салон самолета ручную кладь габаритами 36/30/23 см неограниченного веса, но не имел права брать вещи из дополнительного списка. Тогда Ространснадзор выдал авиакомпании предостережение о нарушениях, после чего та изменила свои нормы. Теперь «Победа» разрешает провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36×30×4 см, а также один из предметов из «списка Минтранса» (сумка, портфель, пакет из duty-free и т.д.). Либо же пассажиры могут взять в салон ручную кладь габаритами 36/30/23 см без ограничений по весу, но с запретом на провоз дополнительных вещей из списка.