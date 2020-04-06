Застрявшие в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме Пхукета

31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София нашли кров в обветшалом храме, одну из платформ которого они превратили во временную кухню. Денег на жилье у туристов нет.
Рейс туристов в РФ был отменен из-за введения чрезвычайного положения в стране. Аэропорт на острове также закрылся в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Broke and stranded, Russian tourists take shelter in Phuket temple - more at https://t.co/TmCof4C9Pl #Thailand— The Thaiger (@ThaigerNews) April 5, 2020
When their flight was eventually cancelled, they had no money left and decided to walk from the airport. They didn't know where to go. When they came across Wat Mai ... pic.twitter.com/jWBrlhViAg
Местные жители подарили россиянам несколько палаток, медицинские маски и лапшу быстрого приготовления. Туристы были проверены на коронавирус, результаты отрицательные. Власти Пхукета в поисках нормального жилья для них, сообщает The Thaiger.
На Пхукете могут находиться 200-300 иностранных туристов (по другим данным их 600-800), которые застряли на острове после закрытия международного аэропорта. Отели на Пхукете не принимают новых гостей.
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