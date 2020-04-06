Застрявшие в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме Пхукета

31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София нашли кров в обветшалом храме, одну из платформ которого они превратили во временную кухню. Денег на жилье у туристов нет.

Рейс туристов в РФ был отменен из-за введения чрезвычайного положения в стране. Аэропорт на острове также закрылся в рамках борьбы с распространением коронавируса.