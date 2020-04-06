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Путешествия

Застрявшие в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме Пхукета

Интерфакс
06 апреля 2020
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Фото: needpix.com
Рейс, которым туристы должны были улететь на родину, был отменен.

31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София нашли кров в обветшалом храме, одну из платформ которого они превратили во временную кухню. Денег на жилье у туристов нет.

Рейс туристов в РФ был отменен из-за введения чрезвычайного положения в стране. Аэропорт на острове также закрылся в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Местные жители подарили россиянам несколько палаток, медицинские маски и лапшу быстрого приготовления. Туристы были проверены на коронавирус, результаты отрицательные. Власти Пхукета в поисках нормального жилья для них, сообщает The Thaiger.

На Пхукете могут находиться 200-300 иностранных туристов (по другим данным их 600-800), которые застряли на острове после закрытия международного аэропорта. Отели на Пхукете не принимают новых гостей.

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