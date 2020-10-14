10 городов России, куда стоит отправиться в этом году

АСТРАХАНЬ
Почему сюда?
Один из ключевых городов Поволжья со всеми вытекающими: великая история, богатая культура, настоящий мультинациональный и мультиконфессиональный котел. А еще, проводись в России чемпионат среди городов с самой волшебной природой, Астрахань однозначно оказалась бы среди главных претендентов на золото.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Дельта Волги (280 видов птиц, более 50 видов млекопитающих, невероятная рыбалка и, конечно, знаменитые на весь мир лотосы).
2. Богдинско-Баскунчакский заповедник (еще одно природное место силы Астраханской области — здесь и гора Большое Богдо, и карстовые пещеры урочища Шарбулак, и лесной оазис в прикаспийских полупустынях, и, конечно, астраханское «Мертвое море» — озеро Баскунчак).
3. Цветущие кактусы в урочище Кордон (настоящие мексиканские — как они только переживают нашу зиму?!).
4. Белый город (историческая часть Астрахани с роскошной архитектурой, многие элементы которой сохранились с XVII века).
5. Лебединое озеро (оазис в самом центре города; бонус — на берегу находится отличный планетарий).
6. Астраханский биосферный заповедник (как и его «брат» из пункта 2, служит домом для сотен видов птиц, многие из которых занесены в Красную Книгу России. Настоящий рай для бердвотчеров и орнитологов).
7. 400-летний дуб (одно из старейших деревьев всего региона, растущее у жд-вокзала).
8. Набережная Волги (замечательная прогулочная зона с выдающимися видами).
9. Осетровая ферма (черная икра!)
10. Конечно же, Астраханский кремль, архитектурная гордость города.
Как доехать до места назначения и не поседеть?
Безопасность — второе имя Volkswagen Tiguan GO!. С помощью Front Assist, системы контроля дистанции спереди, автомобиль предупреждает о препятствиях на полосе, а при отсутствии реакции водителя способен притормозить самостоятельно. При смене полосы включается ассистент, контролирующий транспорт позади автомобиля. Наконец, во внедорожнике предусмотрена система кругового обзора, выводящая на дисплей до 12 возможных изображений пространства в режиме реального времени.
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ХАБАРОВСК
Почему сюда?
Один из крупнейших городов Дальнего Востока со своим особым колоритом, обусловленным близостью к китайской границе. Эффектная архитектура соседствует с не менее эффектной природой, в кафе подают рыбные пельмешки в наваристом бульоне, дальневосточный салат с кетой и папоротник с мясом, а в расположенном неподалеку заповеднике гуляют амурские тигры и амурские лесные коты.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Большехехцирский природный заповедник (все богатство Уссурийской тайги — от амурского бархата и парусника Маака, самой крупной дневной бабочки на территории России, до уже упомянутых выше диких котиков).
2. Амурский мост (4-километровое инженерное чудо, один из крупнейших и самых живописных мостов страны — как следствие, постоянный резидент Инстаграма).
3. Набережная имени Невельского с Амурским утесом во главе (главная прогулочная зона города и его символ в одном флаконе).
4. Площадь имени Ленина (огромная красивейшая площадь, уступающая в размерах лишь Красной в Москве).
5. Приамурский зоосад (дом для множества редких животных, каждому из которых сотрудники зоосада спасли жизнь).
6. Село Малышево (нереальные закаты и ударный клев. Находится в области, по пути к Комсомольску-на-Амуре, поэтому добираться удобнее всего на автомобиле).
7. Сопка Двух братьев (место, где вы наверняка сделаете одну из самых красивых фотографий в своей жизни).
8. Комплекс Тифонтая с жемчужиной в виде Дома-мельницы (нестандартное архитектурное решение с захватывающей историей)
9. Музей-аквариум «Рыбы Амура» (там живут рыбы, про многих из которых не слышали не только мы с вами, но и сами хабаровчане).
10. Воронье гнездо (недостроенная башня, с которой снята панорама, красующаяся на пятитысячной купюре.
Часть пути пройдет вечером. Мне волноваться?
Если едете на Tiguan GO!, то не стоит. Внедорожник оснащен полностью светодиодными фарами ближнего и дальнего света, которые потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с обычными галогенными. Фары замечательно освещают дорогу за счёт интенсивности и оптимальной температуры светового пучка, при этом их эффективность не падает в условиях ограниченной видимости и при погодных капризах. А еще они оснащены омывателями высокого давления, эффективно борющимися с загрязнением в холодное время года.
РЯЗАНЬ
Почему сюда?
За великой историей одного из старейших городов России. За духовным просветлением. За уникальной, едва не исчезнувшей, но начавшей возрождаться кухней.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Рязанский кремль (архитектурный центр города, окруженный сразу двумя реками, и один из старейших музеев страны).
2. Набережная реки Трубеж (симпатичная прогулочная зона в центре города).
3. Музей ВДВ (атмосферно, нестандартно и очень интересно).
4. Солотча (курортный поселок в 40 минутах езды к северу от центра города. Здесь и тропа Паустовского, и отличный санаторий, и могучий архитектурный ансамбль)
5. «Окская жемчужина» (огромный комплекс для семейного отдыха за городом с вишенкой на торте в виде грандиозного аквапарка. Добраться из центра города можно на автомобиле за 35-40 минут).
6. Окский биосферный заповедник (зубры, стерхи, орхидеи и черные торфяные реки — лишь малая часть того, что ждет вас в одном из лучших заповедников страны).
7. Дом-яйцо на Некрасова (здание в стиле постмодерна, которым либо восхищаются, либо ненавидят — третьего не дано. Не упустите шанс составить собственное мнение).
8. Церкви и монастыри (выбрать один, два или три пункта просто невозможно: Рязань — один из главных центров православного паломничества в России).
9. Галерея пряников (самый вкусный музей города).
10. Творческая мастерская Трубиных в Деулино (расположившийся посреди леса участок на 70 соток, превратившийся в настоящее сказочное царство с драконами, рыцарями, гостевым домиком в виде избушки на курьих ножках — и все это сделано членами одной семьи).
В какое время ехать?
Как и в большинстве городов с умеренно континентальным климатом, оптимальное время для поездки в Рязань начинается с мая и заканчивается в сентябре. Впрочем, если вы едете на Volkswagen Tiguan GO!, погода за окном не имеет особого значения. Трехзонный климат-контроль Air Care Climatronic с антиаллергенным фильтром позволяет настраивать температуру отдельно для водителя, переднего пассажира, а также для пассажиров на заднем сиденье, которые самостоятельно смогут управлять климатом. Также в автомобиле предусмотрен электрообогрев лобового стекла. За счет невидимых нитей он быстрее справляется с замороженной поверхностью, чем обычный обогрев.
ИЖЕВСК
Почему сюда?
Главный город колоритнейшей Удмуртии, одна из двух (наряду с Тулой) оружейных столиц России. Особое внимание гурманам: местная кухня — это не только знаменитая выпечка с перепечами во главе, но и замечательные супы, соленья и действительно уникальные напитки (один сюкась — удмуртский свекольный квас — чего стоит).
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Музейно-выставочный комплекс имени Калашникова (культовое место, посвященное самому известному в мире россиянину).
2. Набережная Ижевского пруда (главное прогулочное место в городе. Сам же пруд — один из крупнейших искусственных водоемов Европы).
3. Удмуртский зоологический парк, входящий в топ-20 зоопарков Европы. Здесь можно одновременно встретить и обитателей саванн, и жителей ледяного севера. Главный принцип зоопарка — обеспечить животным максимально приближенную к природным условиям обитания среду.
4. Свято-Михайловский собор (помимо архитектурно-исторического интереса, собор любим за свое местоположение — он расположен на самой высокой точке города, что дает прекрасный обзор).
5. Ижевский крокодил (монумент, увековечивший газетную утку о том, что однажды на улицах города видели живого крокодила).
6. Ижевская плотина (объект культурного наследия, окруженный массой занятных историй о ходе его строительства).
7. Металлические скульптуры во дворах (множество замечательных работ, разбросанных по всему городу. От влюбленных аистов у дома на Карла Маркса, 206, до ножниц с расческой на Петрова, 3).
8. Заякинская кедровая роща (живительный воздух и чистая красота. А саму рощу вырастил простой учитель!).
9. Гора Байгурезь (грандиозный вид на тайгу, природные источники, ароматнейшие травы. Находится совсем рядом с Заякинской рощей).
10. Искусственный водопад в селе Каменное (отличная локация для съемки и просто красивое место).
Со мной поедет моя семья. Им будет комфортно в салоне?
Конечно. По большому счету, уровень комфорта в салоне Tiguan GO! даст фору бизнес-классу большинства авиакомпаний. Удобные столики в спинках передних сидений, регулировка подголовников в четырёх направлениях, комфортные сиденья с тканевой обивкой Rhombus и многое другое — все это есть уже в стандартном оснащении версии внедорожника.
Липецк
Почему сюда?
За фонтанами (здесь их едва ли не больше всего в стране), архитектурной красотой, отдыхом на знаменитом лечебном курорте, удивительным лигром (одним из двух во всей России) и, конечно, Змеем Горынычем.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Соборная площадь (главная точка силы города со множеством архитектурных и культурных достопримечательностей).
2. Башня Шухова (спроектированная великим русским инженером первая в мире гиперболоидная конструкция, «старший брат» Шуховской башни в Москве. Находится в селе Полибино, поэтому добираться лучше всего на автомобиле).
3. Липецкий зоопарк с лигром (гибрид папы-льва и мамы-тигра, крупнейший на планете представитель семейства кошачьих).
4. Каменный лог (урочище с оврагами и мини-скалами в центре города).
5. Каскад фонтанов на площади Петра.
6. Липецкий водопад (порог у дамбы практически в центре города).
7. Быханов сад (аллеи голубых елей и парк миниатюр, одинаково любимый взрослыми и детьми).
8. Кудыкина гора (огромный сафари-парк, прославившийся на всю Россию гигантским огнедышащим Змеем Горынычем, встречающим посетителей у стен крепости).
9. Елец (кружевная столица России, расположенная всего в часе езды от областного центра).
10. Липецкий санаторий (один из главных лечебных курортов страны).
Если я поеду в область, меня наверняка ждут участки с сомнительным дорожным покрытием. Что посоветуете?
Для сохранения максимального сцепления с дорогой на неровной поверхности у Tiguan GO! есть замечательная опция — постоянный полный привод 4MOTION Active Control, который подключается автоматически. Его польза будет видна не только на бездорожье или на городской трассе после только что прошедшего снежного вихря. Постоянный полный привод очень пригодится при резком старте после переключения светофора, вхождении в поворот на скорости или даже буксировке прицепа.
КЕМЕРОВО
Почему сюда?
Чтобы разбить стереотипы и увидеть, как Кемерово, некогда известное в основном шахтерскими традициями и специфической уличной культурой, превратилось в постоянного резидента российского топ-10 городов по качеству жизни. Попробовать шорскую кухню. И, конечно, поискать йети, за поимку которого бывший губернатор области Аман Тулеев еще в 2012 году пообещал миллион рублей.
7 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Улица Весенняя (пешеходная улица в центре города с жемчужиной в виде скульптуры «Колыбель», появившейся в 2009 году у родильного дома #1 и с ходу завоевавшей всенародную любовь).
2. Парк «Сосновый бор» (необычный ландшафт, волшебный воздух, белки и лисы).
3. Набережная Томи (1,5-километровая прогулочная зона с лучшим видом на «Кемеровский Голливуд» — огромное слово «Кузбасс», выложенное на холме золотистыми буквами).
4. «Красная горка» (музей-заповедник, где уживаются реконструкции штолен начала ХХ века и панорамные виды города)
5. Дамба в Кировском районе (уютное тихое место на правом берегу Томи, где особенно красиво золотой осенью).
6. Кузбасский ботанический сад (самый молодой БС в России, дом для множества ключевых растений области и юга Сибири в целом; бонус — Суховское озеро).
7. Арочная улица (труды Эрнста Мая, одного из пионеров массового жилого строительства и главного архитектора Франкфурта-на-Майне).
Кемерово – это пусть южная, но все же Сибирь. Не замерзну по пути?
Ни в коем случае. Помимо уже упомянутого выше климат-контроля, в Tiguan GO! есть регулируемый подогрев передних сидений и, конечно, подогрев руля. Оптимальная температура достигается очень быстро, поэтому вы сможете ехать без перчаток и верхней одежды, даже если за окном минусовая температура.
СТАВРОПОЛЬ
Почему сюда?
Посмотреть на один из самых благоустроенных городов России, проникнуться южным колоритом, прочувствовать знаменитое гостеприимство и, само собой, местную кухню.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Смотровая площадка на Крепостной горе (безальтернативно лучший вид на город).
2. Проспект Карла Маркса (старейшая улица города с потрясающим зеленым бульваром).
3. Уникальный граб, через который протекает травертиновый источник в Русском лесу.
4. Таманская дача с Комсомольским прудом (огромная зеленая зона в черте города).
5. Немецкий мост (высоченный мост, стоящий посреди Мамаева леса; основной стройматериал — ракушечник. Свое название получил в честь строителей — немцев, соорудивших его в начале ХХ века).
6. Крепостная гора (стартовая точка всех экскурсий по историческому центру города — крупный архитектурный комплекс с гигантским собором, площадями, цветниками и прочей красотой с, как правило, внушительной исторической подоплекой).
7. Центральный парк и колесо обозрения (главное тусовочное место Ставрополя и изумительная точка обзора городской панорамы).
8. Мельница Гулиева (одно из самых эффектных сооружений города, построенное в начале ХХ века на средства бакинского мучного короля Ага Балы Гулиева).
9. Рапсовые поля (окружают город почти со всех сторон, идеальный фон для пары сотен лайков в Инстаграме).
10. Динопарк «Рекс» в Парке Победы (30 ревущих и рычащих динозавров произведут впечатление на кого угодно, а уж про детей и говорить не приходится).
Юг России славится своими пробками. Как быть?
Стараться объезжать:). Если же такой возможности нет, не тратить нервы и подключать круиз-контроль. С его помощью (и с ассистентом движения в пробке) Tiguan GO! поддерживает заданные водителем максимальную скорость движения и расстояние до автомобиля перед вами. Если решитесь пойти на обгон, то после включения указателя поворота система автоматически инициирует разгон. Все сообщения о происходящем выводятся на дисплей, а когда необходимость в круиз-контроле отпадет, его можно отключить, просто нажав на газ.
ТОБОЛЬСК
Почему сюда?
Увидеть первый город Сибири, полюбоваться выдающейся архитектурой и попробовать сибирскую кухню в крайне нестандартном прочтении (как насчет оленины с сельдереевым пюре или ягодного мороженого, присыпанного крошкой из тульского пряника?).
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Тобольский кремль (уникальный образец сибирского каменного зодчества с жемчужиной в виде Софийского-Успенского собора конца XVII века).
2. Тюремный замок (мрачное, но впечатляющее место, где в свое время томились Александр Солженицын, Фанни Каплан и Николай Чернышевский. Для особых экстремалов здесь даже работает мини-хостел).
3. Рентерея (белокаменная постройка XVII века, объединившая в себе элементы сибирского и шведского зодчества. Сегодня здесь не только восхищаются поистине грандиозной архитектурой, но также любуются грандиозными музейными экспонатами и принимают участие в интерактивных мероприятиях).
4. Сад Ермака (одна из главных зеленых зон столицы с великолепным видом на кремль).
5. Абалак (острог на берегу Иртыша, на всей территории которого правит дерево — от разбросанных по территории скульптур до интерьеров кафе и ресторанов).
6. Музей сибирских промыслов (место, где смело можно провести полдня).
7. Польский костел (невообразимая для Сибири неоготика).
8. Тобольская мечеть (эффектная каменная постройка XIX века, сохранившаяся в фактически первозданном виде).
9. Прямской ввоз (комплекс деревянных въездов из нижней части города к кремлю, которые начали строить в XVII веке, а закончили в XVIII. Аналогов этому ввозу нет ни в одном городе России).
10. Историко-архитектурный музей-заповедник (крупнейший в своем роде во всей Сибири; внесен в список объектов культурного наследия России).
Как не заскучать в дороге?
В Tiguan GO! есть аудиосистема Composition Media, включающая в себя цветной TFT-дисплей с диагональю 20,3 см (8 дюймов), сенсорный экран с датчиками приближения и поддерживающая форматы MP3 и WMA. Помимо этого система оборудована слотом для SD-карты, разъёмами AUX–IN и USB, а также интерфейсом Bluetooth для подключения мобильных устройств.
Вторая опция дороже, но и еще круче соответственно. Это радионавигационная система Discover Pro, которой можно управлять либо через 23-сантиметровый сенсорный дисплей, либо голосом. Помимо собственно отображения навигации, на дисплей выводятся данные о проигрывании мультимедийных файлов, которые могут воспроизводиться либо с хард-диска, либо с DVD-плеера, поддерживающего MP3 и WMA, либо с SD-карты, либо с любого устройства, подключенного через кабель или Bluetooth.
И, возможно, главное: вся эта мультимедийная мощь воспроизводится через восемь динамиков, создающих в салоне ощущение мини-концертного зала.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Почему сюда?
Риторический вопрос даже для тех, кто уже был в Питере десятки раз. В один из самых красивых и стильных городов мира с неповторимой атмосферой можно приезжать хоть каждую неделю — и каждый раз открывать для себя что-то новое. Именно поэтому в нашем топ-10 мест Северной столицы мы не будем говорить про очевидные must-see (вы их знаете и без нас, даже если никогда не были в Санкт-Петербурге), а остановимся на уголках, которые временами остаются в тени.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Набережная Фонтанки (мозаичный дворик, роскошные старинные особняки и доходные дома, у каждого из которых имеет смысл хотя бы ненадолго остановиться. Настоящий архитектурный оксюморон доходного дома Змеева, северный модерн Толстовского дома с изумительным двором-колодцем, барочный особняк графини Карловой — и это далеко не всё).
2. Дворовый скульптурный ансамбль близ Социалистической (Мальчики с гусями, Три ангела, Глашатай и Собака Гаврюша. Все это — разные скульптуры, выполненные неизвестными народными мастерами).
3. Государственный музей Арктики и Антарктики (узнать, как человек покорял самые холодные места нашей планеты, увидеть уникальные фотографии, огромные диорамы и многое другое. Главная гордость музея — самолет-амфибия «Ш2», на котором велась ледовая разведка неизвестных территорий Арктики с 30-х годов ХХ века).
4. Дом-колодец на Достоевского (один из лучших образцов жанра во всем городе).
5. Витебский вокзал (старейший железнодорожный вокзал России. Уникальная планировка и интерьер здания сохранены с 1904 года, а солнечные лучи, пробивающиеся сквозь его крышу, создают фантастические светотени. Все это делает Витебский вокзал одним из любимых мест фотографов).
6. Музей «Лего» (одно из самых жизнерадостных мест города с колоссальным разбросом композиций. Можно проявить конструкторский талант самому — для этого есть отдельная зона, а самые отъявленные фанаты «Лего» оценят специальный квест с призами для победителей).
7. Поцелуев мост (один из старейших мостов города, локальная Мекка для пар любого возраста, верящих, что поцелуй на этом мост закрепит их любовь навсегда).
8. Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» (уголок Востока на севере России, построенный в начале ХХ века по эскизам Николая Рериха. Бонус: великолепная кухня).
9. Порт «Севкабель» (новое городское пространство, предметно выбивающееся из питерской стилистики, что не мешает ему постепенно набирать популярность. Если вы видели, например, таллинский порт и окружающие его районы и вам там понравилось, то «Севкабель» точно придется по душе).
10. Саблинские пещеры (особо охраняемая природная территория в 40 километрах от города. Здесь не только пещеры, но и два водопада, два каньона и, в довершение всего, место стоянки Александра Невского).
Если поедете зимой
Tiguan GO! обладает широким набором оборудования, которое значительно повышает комфорт в холодное время. Уже в базовое оснащение входит подогрев наружных зеркал с электроприводом, подогрев передних сидений, а также форсунок омывателя. А благодаря обогреваемым задним сиденьям значительно повышается уровень комфорта для задних пассажиров в холодную погоду.
МОСКВА
Почему сюда?
Как и в случае с Санкт-Петербургом, вопрос строго риторический. Не все коренные москвичи были на Красной площади (это не шутка, кстати) — чего уж говорить о тех, кто приезжает в столицу впервые. Впрочем, таких в любом случае абсолютное меньшинство, поэтому ниже мы расскажем о локациях, которые могут оказаться в новинку даже для тех, кто бывал в Москве с десяток раз.
10 мест, куда нужно обязательно заглянуть
1. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (главное место силы экзотической флоры со всего мира. А еще здесь регулярно проходят масштабные фестивали, выставки и прочие ударные мероприятия).
2. Петровский путевой дворец (роскошное здание, построенное при Екатерине I и служившее временной ставкой российских императоров, Наполеона, а впоследствии и Красной Армии).
3. Серебряный Бор (многовековые сосны, экотропа «У озера Бездонное», проходящая через озеро, болото и цветники, и целая семья ондатр).
4. Шуховская башня (одно из главных сооружений великого русского инженера и архитектора Владимира Шухова, построенная в начале 1920-х).
5. Дом купца Игумнова (исторический особняк на Большой Якиманке, овеянный жутковатыми легендами. Впрочем, послов Франции, резиденция которых базируется там уже 40 лет, они, похоже, не пугают).
6. Музей индустриальной культуры в Кузьминках (рай для тех, кто любит поностальгировать по советским временам — или же хочет узнать, что было ценно для тех, кто в них жил).
7. Крутицкое подворье (исторический комплекс XIII века, спрятавшийся неподалеку от станции метро «Пролетарская». А еще там растет бамбук!).
8. Парк «Южное Бутово» (одна из крупнейших и красивейших зеленых зон Москвы, испещренная прудами, изысканными беседками, домиками для уточек и каскадными фонтанами).
9. Дом Перцовой (кусочек сказки в самом центре города; эскиз строения разработал Сергей Малютин, расписавший первую русскую матрешку).
10. Жилой дом Абрикосовых (броское архитектурное сооружение на Малой Красносельской, в котором, по сути, во второй половине XIX века зародилась российская кондитерская промышленность).
У меня с собой много вещей. Как быть?
В Tiguan GO! подушку и спинку заднего сиденья можно сложить и сдвинуть, тем самым расширив объем багажного отделения до 1655 л. Багажник можно открыть с помощью системы Easy Open еще до того, как вы сядете за руль. Вам не придется ставить на землю тяжелые сумки, чтобы отыскать ключ. Достаточно одного движения ногой под задним бампером, и крышка багажника откроется автоматически. А функция Easy Close закроет её после того, как вы нажмете кнопку внутри и отступите на некоторое расстояние.
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Как вы уже поняли, мы ехали на внедорожнике Volkswagen Tiguan GO!. Хотите узнать об этом красавце больше? Заходите на официальный сайт «Volkswagen Россия»!
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Уверены, что хотя бы в одном вопросе мы точно вас подловим!😉
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