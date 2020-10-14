10 городов России, куда стоит отправиться в этом году

1. Дельта Волги (280 видов птиц, более 50 видов млекопитающих, невероятная рыбалка и, конечно, знаменитые на весь мир лотосы).

2. Богдинско-Баскунчакский заповедник (еще одно природное место силы Астраханской области — здесь и гора Большое Богдо, и карстовые пещеры урочища Шарбулак, и лесной оазис в прикаспийских полупустынях, и, конечно, астраханское «Мертвое море» — озеро Баскунчак).

3. Цветущие кактусы в урочище Кордон (настоящие мексиканские — как они только переживают нашу зиму?!).

4. Белый город (историческая часть Астрахани с роскошной архитектурой, многие элементы которой сохранились с XVII века).

5. Лебединое озеро (оазис в самом центре города; бонус — на берегу находится отличный планетарий).

6. Астраханский биосферный заповедник (как и его «брат» из пункта 2, служит домом для сотен видов птиц, многие из которых занесены в Красную Книгу России. Настоящий рай для бердвотчеров и орнитологов).

7. 400-летний дуб (одно из старейших деревьев всего региона, растущее у жд-вокзала).

8. Набережная Волги (замечательная прогулочная зона с выдающимися видами).

9. Осетровая ферма (черная икра!)

10. Конечно же, Астраханский кремль, архитектурная гордость города.