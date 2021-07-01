6 самых живописных трасс мира для путешествия на автомобиле

Иногда путь важнее, чем достижение цели. Встречаются такие живописные трассы, что прокатиться по ним — это и есть смысл путешествия. Каждая из таких дорог требует особенного подхода: какие-то из них завораживают крутыми гоночными поворотами, другие поражают небывалыми красотами природы, а третьи же просто создают незабываемую атмосферу. К таким дорогам нужно подбирать средство передвижения, почти как изысканное вино под ужин в мишленовском ресторане: удачное сочетание подчеркнёт и раскроет их лучшие качества, неудачное потеряется на их фоне. Ниже 6 потрясающих трасс мира, которые с комфортом можно преодолеть на новом Hyundai Santa Fe.
Трансфэгэрашское шоссе
Трасса спрятана в глубине восточной Европы, в сердце Румынии. 261 километр этой живописной дороги проходит через горный массив Фэгэраш, преодолевая самую высокую точку в 2000 метров. Несмотря на то, что в наши дни эта трасса привлекает своей красотой миллионы туристов, она была построена совсем не для развлечений. В 1970-е годы президент Социалистической республики Румыния Николае Чаушеску приказал армии проложить горную трассу для экстренного вывода военной техники в случае политического переворота. Сегодня эта некогда секретная военная дорога приносит много положительных эмоций мирному населению: её виды и крутые повороты захватывают дух. В 2009 году знаменитый автожурналист Джереми Кларксон назвал Трансфэгэрашское шоссе лучшей в Европе трассой для туризма на быстрых автомобилях. Hyundai Santa Fe в «топовой» комплектации здесь самое место: бензиновый мотор линейки Smartstream G3.5, выдаёт 249 л.с. при 6400 об/мин — включайте режим Sport и наслаждайтесь! Совсем не гоночный автомобиль может позволить себе и такое. Осмотреть красоты дороги, среди которых водопады, озёра и заснеженные пики гор, позволит панорамная крыша, доступная в комплектации Hi-Tech с пакетом Exclusive.
Страда Амальфитана
Дорога вдоль Амальфитанского побережья Тирренского моря в Италии — одно из обязательных к посещению мест, если вы охотитесь за морскими видами. Регион Кампания славен не только огромными, ярко-жёлтыми лимонами и расположенным здесь вулканом Везувий, но и этой извилистой прибрежной трассой. Здесь каждый поворот обнажает отвесную скалу, летящую к прозрачному, изумрудному морю. Этот участок трассы SS 163 вместе со всей своей красотой, считается одной из опаснейших дорог в Европе: постоянные сужения до одной полосы и внезапные повороты с резкими геодезическими перепадами заставляют попотеть даже самых опытных автопутешественников. Однако, если вы приедете туда на обновлённом Hyundai Santa Fe, о безопасности придётся беспокоиться чуточку меньше: система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) на Амальфитане сохранит для вас множество счастливых моментов, потому что трассу обожают мотоциклисты.
Высокогорная дорога Гросглоккнер
Где же ещё испытывать гоночные качества своего автомобиля, как не в германо-австрийских Альпах? Высокогорная дорога Гросглоккнер, соединяющая Зальцбург и Каринтию настолько хороша для автоспорта, что уже через год после открытия трассы здесь начали серию гонок Grossglockner Races. Трасса построена на территории национального парка Высокий Тауэрн, где расположена самая высокая вершина Австрии: гора Гроссглокнер, 3798 м. над уровнем моря. Перепады высот на этой живописной трассе колоссальны: от 800 до 2500 метров. Даже в тёплый сезон снег здесь соседствует с зелёной травой, так что двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания лобового стекла, а также, подогревы руля, передних сидений и форсунок стеклоомывателя, что имеются даже в базовой комплектации Hyundai Santa Fe, придутся очень кстати. Кроме того, почти на всём протяжении трассы вам придётся ехать с уклоном вверх или вниз, поэтому системы помощи при старте в гору и спуске с горы в вашем автомобиле будут очень на руку.
Главная улица Америки
Именно под таким романтическим именем миру известна американская трасса Route 66, идущая от Чикаго до Лос-Анджелеса почти через все Штаты. О ней писали песни и книги, рисовали её на картинах и снимали в кино. Трасса 66 занимает важное место в американской культуре наряду с голливудским кино и рок-н-роллом. Среди путешественников этот хайвэй известен тем, что проходит через все возможные климатические зоны США — от промозглого Чикаго со снежной зимой до солнечной Калифорнии с пальмами и сёрфингом. Эта идеальная дорога для семейных путешествий прекрасно оснащена инфраструктурой: кафе, мотели, рестораны, заправки — всего этого здесь очень-очень много. Длина трассы внушительна: 3495 километров. Вместительный Hyundai Santa Fe позволит вам с домашним уютом проехать это огромное расстояние.
Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск
Трасса Р-474 многими гидами признана одной из красивейших дорог России. Это шоссе на Камчатском полуострове может похвастаться завораживающими видами на действующие вулканы. Ключевская сопка, которая обычно красуется на фотографиях, сделанных здесь — самый высокий вулкан Евразии, его высота — умопомрачительные 4750 метров. Вулкан так эпично нависает над трассой, что на фото создаётся ощущение локального зума. У Hyundai Santa Fe в комплектации Hi-Tech предусмотрены системы распознавания дорожных знаков, и проекции показаний приборов на лобовое стекло. Поскольку протяжённость дороги — 714 километров, приблизительное время движения по трассе — 8 часов. Скучно было бы останавливаться посередине, но и целый день за рулём — задача серьёзная. Не уснуть поможет система слежения за состоянием водителя: если пора устроить привал и полюбоваться вулканами на свежем воздухе, на дисплее Hyundai Santa Fe загорится чашка кофе и вы услышите предупреждающий сигнал.
Чуйский тракт
Прежде чем мы расскажем об этой дороге, стоит сразу отметить, что она стоит на 5 месте среди самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Чуйский тракт — это участок федеральной трассы М52 от Республики Алтай, до Монголии. Эта трасса — можно сказать, дублёр Великого Шёлкового Пути: по ней можно приехать в Урумчи, столицу уйгурского Китая. По дороге вы встретите очень разнообразные пейзажи — от берёзовых рощ в Бийске, через тайгу в Горно-Алтайске, до бесконечной Курайской степи. Все 950 километров вы будете свидетелем невероятных красот. Неприятно было бы в таком путешествии увидеть горящую лампочку пустеющего бака. Самый мощный двигатель объёмом 3,5 литра расходует всего 10,5 литров бензина на 100 километров дороги! Наконец, стоит поговорить об экологии. Уникальная, почти дикая природа, которую вы увидите за окнами автомобиля, требует бережного обращения. Пятый экологический класс каждого из двигателей Hyundai Santa Fe отвечает всем самым последним стандартам. Путешествуйте по красивейшим трассам с удовольствием и заботой о планете!