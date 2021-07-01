6 самых живописных трасс мира для путешествия на автомобиле

Где же ещё испытывать гоночные качества своего автомобиля, как не в германо-австрийских Альпах? Высокогорная дорога Гросглоккнер, соединяющая Зальцбург и Каринтию настолько хороша для автоспорта, что уже через год после открытия трассы здесь начали серию гонок Grossglockner Races. Трасса построена на территории национального парка Высокий Тауэрн, где расположена самая высокая вершина Австрии: гора Гроссглокнер, 3798 м. над уровнем моря. Перепады высот на этой живописной трассе колоссальны: от 800 до 2500 метров. Даже в тёплый сезон снег здесь соседствует с зелёной травой, так что двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания лобового стекла, а также, подогревы руля, передних сидений и форсунок стеклоомывателя, что имеются даже в базовой комплектации Hyundai Santa Fe, придутся очень кстати. Кроме того, почти на всём протяжении трассы вам придётся ехать с уклоном вверх или вниз, поэтому системы помощи при старте в гору и спуске с горы в вашем автомобиле будут очень на руку.