7 вкусных мест во Владивостоке: опыт National Geographic Traveler

«Миллионка»
Ресторан, получивший осенью бронзовую пальмовую ветвь, расположен в одноименном историческом квартале — бывшем чайнатауне с лабиринтами узких проходов. Владельцы отреставрировали старый кирпичный дом и обставили его настоящим китайским антиквариатом: вышло атмосферное пространство с большим количеством закутков, в которых теряешься как во дворах-колодцах Миллионки. В меню, как и в интерьерах, крепко обнимаются и клянутся в вечной дружбе русский с китайцем: тут вам и селедка под шубой в виде роллов, и пекинская утка с гречотто, и борщ с паровыми пирожками из рисового теста. Эксцентричные, но вкусные блюда созданы при участии больших гастрономических звезд вроде Анатолия Комма и Руслана Тангирова. На дижестив стоит заглянуть в расположенный за соседней дверью бар Chinoaru, над коктейльной картой которого работали миксологи из легендарного питерского El Copitas, входящего в The World’s 50 Best Bars.
Zuma
В самый прославленный ресторан Владивостока идут в первую очередь за лучшим в городе сифудом. Бренд-шеф Егор Анисимов виртуозно умеет обращаться с дальневосточными морепродуктами — паназиатские закуски из них столь хороши, что не всякому удается сберечь силы на основные блюда. Главные герои меню, конечно, крабы — из них здесь делают все, кроме, разве что, десертов. А в 2016 году ресторан запустил ежегодный фестиваль «Держи краба!», который за четыре года вышел на федеральный уровень, став одним из главных гастрономических событий в России. Стоит взять на память набор сделанных вручную конфет Zumavl, придуманный специально к 160-летию Владивостока в 2020 году: каждая напоминает об одной из важных достопримечательностей и особенностей города.
«Супра»
Хулиганские грузинские заведения, горячо любимые местными жителями: в обоих филиалах «Супры» каждый вечер полная посадка — что на пешеходном променаде у Спортивной Набережной, что на Чуркине, западной окраине, которая сейчас активно джентрифицируется в модный район с отличными видами на бухту Золотой Рог. Здесь всегда шумно и весело, грохочет музыка, официанты в черкесках и папахах толкают длинные тосты и каждые десять минут кого-нибудь поздравляют громкими криками, тортом со свечами или рогом, полным вина. Ироничное меню так же далеко от аутентичной грузинской кухни, как Владивосток — от Тбилиси, но тем интереснее: где еще вы бы попробовали хинкали с гребешками, чебуреки с крабами или хачапури том-ям?
Tokyo Kawaii
Суши-бары под брендом «Токио» есть во всех крупных городах Приморья, во Владивостоке их целых шесть, но это тот редкий случай, когда у каждого сетевого заведения — свой характер. Про двухэтажный Tokyo Kawaii в одном из переулков Миллионки в отзывах пишут «идеальное место для третьего свидания». Интерьеры здесь как будто специально созданы для кавайного девичника с прямой трансляцией в инстаграм: витражные окна, дискотечные шары, люстры с хрустальными подвесками, бело-розовые стены и огромное количество милых плюшевых игрушек. Впрочем, есть здесь можно не только глазами — в меню есть вся японская классика, воки, бургеры, авторские роллы и фантазийные десерты в отличном исполнении.
Atel’ier
Одно самых стильных питейных заведений города занимает помещение бывших столярных мастерских на Светланской, первой и главной улице Владивостока. О прошлом напоминает брутальный стимпанковский интерьер: грубая кирпичная кладка, некрашенное дерево, кожа и металл, географические карты и привезенные из дальних стран безделушки — атмосфера постапокалиптического джентльменского клуба, как будто не Дальний Восток, а Кэмден-Таун за окнами. Кухня под стать интерьеру — европейская с элементами молекулярной алхимии, но главное здесь не закуски, а индивидуальные миксы, которые бартендеры создают под настроение клиента — в этом алко-ателье предпочитают индивидуальный пошив.
Jazz Bar Syncopa
Спокойный ретро-бар, выдерживающий стандарты жанра во всем от света и сцены с красным бархатным занавесом до винной карты со всей коктейльной классикой и хорошим выбором виски — владельца заведения долго жила в Нью-Йорке, и это очень чувствуется. В программе живых выступлений, тем не менее, встречаются не только джаз-бенды, но и представители других музыкальных жанров — в том числе заезжие, кроме того, в баре регулярно проходят интересные лекции, дегустации и другие интересные мероприятия.
Ogonёk
Фермерский ресторан использует преимущественно продукты от локальных производителей, честно указывая в меню, кому именно сказать спасибо за тот или иной вкусный шедевр в вашей тарелке — отличный стейк, домашний сыр или свежайшие дальневосточные морепродукты. Сезонные обновления случаются несколько раз в каждом сезоне, но есть и вечные ценности — например, карри из сахалинского трубача, жареный папоротник с олениной или биск из медведки.