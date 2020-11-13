7 вкусных мест во Владивостоке: опыт National Geographic Traveler

В самый прославленный ресторан Владивостока идут в первую очередь за лучшим в городе сифудом. Бренд-шеф Егор Анисимов виртуозно умеет обращаться с дальневосточными морепродуктами — паназиатские закуски из них столь хороши, что не всякому удается сберечь силы на основные блюда. Главные герои меню, конечно, крабы — из них здесь делают все, кроме, разве что, десертов. А в 2016 году ресторан запустил ежегодный фестиваль «Держи краба!», который за четыре года вышел на федеральный уровень, став одним из главных гастрономических событий в России. Стоит взять на память набор сделанных вручную конфет Zumavl, придуманный специально к 160-летию Владивостока в 2020 году: каждая напоминает об одной из важных достопримечательностей и особенностей города.

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