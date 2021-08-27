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Россия
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7 самых «инстаграмных» мест Петербурга

National Geographic Россия
27 августа 2021
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Собрали семь нетривиальных локаций, которые сделают путешествие к берегам Невы незабываемым и украсят вашу страницу в Инстаграме.
  • Парадная с кованым лифтом
    Улица Ломоносова, 14

Парадная находится в доходном доме купца Елисеева. Интерьер сохранился практически в первозданном виде: барельефы, лепнина, витражные окна, вензель купеческой семьи, лестница с коваными перилами. 

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Марина Теплицкая, фотограф (@marina_teplitskaya)

Считается, что в этом доме установили первый в городе паровой лифт. В советское время кабину заменили на более современную и обновили механизм. А вот внешний вид шахты, украшенной изящной ковкой, сохранился таким, каким его задумал архитектор Барановский в конце XIX века.

  • Набережная канала Грибоедова, вид на дом Компании Зингер

Дом компании Зингер — одно из самых узнаваемых зданий. Оно выделяется архитектурой и башней, на ее вершине установлен огромный стеклянный глобус, который удерживают каменные скульптуры матросов. Внутри здания располагается один из крупнейших книжных магазинов Дом книги и кафе с видом на Казанский собор.

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На фоне дома получаются эффектные фотографии. В кадр можно поместить открытку из Петербурга, сувенир или бумажный стаканчик с кофе – на них местные кофейни делают очень душевные надписи. 

  • Академия Штиглица
    Соляной переулок, 13-15

Самое впечатляющее место —  центральный выставочный зал со стеклянным куполом. Он двухэтажный и напоминает двор итальянского палаццо эпохи Возрождения.

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Удачные ракурсы можно поискать и в других залах, например, в аванзале музея. 

  • Витебский вокзал
    Загородный проспект, 52

Старейший вокзал страны, конечная станция первой русской железной дороги.

Самые фотогеничные места: просторный вестибюль с эффектной парадной лестницей, галерея второго этажа и перроны. 

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Рекомендуем узнать расписание ретро-поезда — с ним получаются очень атмосферные снимки.

  • Севкабель Порт
    Кожевенная линия 40, В.О.

Раньше здесь была территория завода, а сегодня это одно из самых модных культурных мест в городе. На территории пространства проходят лекции, выставки, маркеты, кинопоказы, фестивали.

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Арсений Сквибицкий

Позировать лучше на набережной с видом на Финский залив. Особенно красиво здесь на закате. Прекрасным фоном для фото станут и муралы на зданиях, а также внутренние пространства, которые ещё хранят промышленную историю места.

  • Оранжерея Ботанического сада
    Улица профессора Попова, 2

Один из старейших ботанических садов России. Основал его сам Пётр I в 1714 году.

Здесь можно сделать фото среди растений из Австралии и Новой Зеландии, Южной Америки и Африки. А ещё увидеть редкие и исчезающие виды.

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Более километра оранжерей, пятая по численности коллекция в мире, самая крупная северная коллекция — все это находится в сердце Петроградской стороны.

Вид на Лахта Центр и Газпром Арену из апарт-отеля Docklands
Набережная Макарова, 60

Совместите фотосессию с отдыхом в хорошем отеле с сервисом 4 звезды.

Осторожно, сфотографировать здесь захочется каждый уголок! Интерьеры выдержаны в едином стиле лофт: кирпичная кладка на стенах, панорамные окна, высокие потолки.

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Елена Дедяева, фитнес-модель и блогер (@zlaya_fitonyasha)

В лобби вас встретят картины петербургских художников. А в номерах — виды на новые достопримечательности города, Лахта Центр и Газпром Арену.

Все апартаменты оснащены кухней и бытовой техникой. Во дворе разбит мини-парк, есть большая терраса, детская площадка. На территории работает ресторан и кафе, фитнес-клуб и коворкинг.

Забронировать номер по лучшей цене можно на сайте отеля, а поближе познакомиться с местом до путешествия  — на странице в инстаграм.

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