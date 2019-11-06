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Россия

Археологи нашли Кетский острог. Он был одним из первых пунктов освоения Сибири

06 ноября 2019
Бассейн реки Кеть
Острог находится на территории современной Томской области.

Археологи Томского госуниверситета (ТГУ) установили точное месторасположение Кетского острога, который существовал на территории региона с конца XVI до середины XVIII века, но по разным причинам несколько раз менял дислокацию.

Кетский острог был базой для дальнейшего освоения Сибири. Его построили появившиеся в Сибири русские, столкнувшиеся с сопротивлением местного населения – селькупов. 

Изначально острог находился на границе Томской области и Красноярского края на реке Кеть, однако из-за сложной местности, проблем с земледелием и размыва берега реки его несколько раз переносили, рассказывает сотрудник музея истории, археологии и этнографии Сибири Евгений Барсуков. До последнего времени ученые лишь примерно представляли, куда именно переезжал острог.  Его вторую и третью локации ученые ТГУ нашли при помощи карт и свидетельств путешественников и исследователей.

Археологи надеются, что эта находка позволит реконструировать события первых десятилетий русского присутствия в Сибири.