Археологи нашли Кетский острог. Он был одним из первых пунктов освоения Сибири

Археологи Томского госуниверситета (ТГУ) установили точное месторасположение Кетского острога, который существовал на территории региона с конца XVI до середины XVIII века, но по разным причинам несколько раз менял дислокацию.

Кетский острог был базой для дальнейшего освоения Сибири. Его построили появившиеся в Сибири русские, столкнувшиеся с сопротивлением местного населения – селькупов.

Изначально острог находился на границе Томской области и Красноярского края на реке Кеть, однако из-за сложной местности, проблем с земледелием и размыва берега реки его несколько раз переносили, рассказывает сотрудник музея истории, археологии и этнографии Сибири Евгений Барсуков. До последнего времени ученые лишь примерно представляли, куда именно переезжал острог. Его вторую и третью локации ученые ТГУ нашли при помощи карт и свидетельств путешественников и исследователей.

Археологи надеются, что эта находка позволит реконструировать события первых десятилетий русского присутствия в Сибири.