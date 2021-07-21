«Архстояние. Личное»: зачем туда ехать и что ждет нас на фестивале в этом году

Арт-парк «Никола-Ленивец» возник на стыке эпох и на берегу реки Угры вокруг крохотной деревни в Калужской области. Стояла зима 2000 года, и отец художника Николая Полисского, который до этого занимался живописью, вдруг придумал проект в области современного искусства. Он попросил местных ребят слепить ему пару сотен снеговиков, сделал фотографию их «Стояния» и стал показывать эти снимки на выставках. Так возник проект, который продолжается и по сей день, – художники демонстрируют свои работы, словно жемчужины в природной оправе «Никола-Ленивца». Здесь, на площади в 650 га, представлена огромная коллекция лэнд-арт объектов, созданных за предшествующие годы художником Николаем Полисским, а также российскими и зарубежными авторами. Высота некоторых шедевров достигает 15 метров!

Летом эта круговерть искусства, природы и огромных арт-объектов достигает самого пика – ведь здесь проходит фестиваль «Архстояние».

Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать , мы скажем так: Никола-Ленивец – самое нестандартное арт-место в России (и личное место силы одного из наших редакторов). Парк расположен в 220 км от Москвы, в лесах Калужской области. На машине из столицы до него можно доехать за четыре часа. Предупреждаем: лучше приезжать сюда с фотоаппаратом – и больше, чем на один день. Причудливые инсталляции, скульптуры и здания, мастерски вписанные в пейзаж, стоит поснимать в разных световых условиях: на рассвете, днем и ночью.