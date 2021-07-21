«Архстояние. Личное»: зачем туда ехать и что ждет нас на фестивале в этом году
Арт-парк «Никола-Ленивец» возник на стыке эпох и на берегу реки Угры вокруг крохотной деревни в Калужской области. Стояла зима 2000 года, и отец художника Николая Полисского, который до этого занимался живописью, вдруг придумал проект в области современного искусства. Он попросил местных ребят слепить ему пару сотен снеговиков, сделал фотографию их «Стояния» и стал показывать эти снимки на выставках. Так возник проект, который продолжается и по сей день, – художники демонстрируют свои работы, словно жемчужины в природной оправе «Никола-Ленивца». Здесь, на площади в 650 га, представлена огромная коллекция лэнд-арт объектов, созданных за предшествующие годы художником Николаем Полисским, а также российскими и зарубежными авторами. Высота некоторых шедевров достигает 15 метров!
Летом эта круговерть искусства, природы и огромных арт-объектов достигает самого пика – ведь здесь проходит фестиваль «Архстояние».
Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать , мы скажем так: Никола-Ленивец – самое нестандартное арт-место в России (и личное место силы одного из наших редакторов). Парк расположен в 220 км от Москвы, в лесах Калужской области. На машине из столицы до него можно доехать за четыре часа. Предупреждаем: лучше приезжать сюда с фотоаппаратом – и больше, чем на один день. Причудливые инсталляции, скульптуры и здания, мастерски вписанные в пейзаж, стоит поснимать в разных световых условиях: на рассвете, днем и ночью.
Темы нынешнего Архстояния – «Личное». Пандемия короновируса изменила поведение человека. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой и со своим Личным. Какое оно? Ответ на этот вопрос в работах художников, архитекторов и музыкантов — участников фестиваля.
Чтобы узнать это, на фестивале можно будет заглянуть в «Русское идеальное», обогнуть «Пьяный забор», пробраться сквозь «Непроходимую чащу», услышать музыку, живущую в гармонии с ландшафтом, получить собственное произведение искусства и забраться в секретные капеллы.
И не забыть про невероятно крутую музыкальную программу (гостей ждут четыре сцены, где исполнители будут выступать со специальной программой), ночной рейв среди сосен, сытные перекусы в кафе «Угра» и домашние завтраки на ферме Никола-Ленивец, где вам обязательно нужно попробовать блины (каждый год – хит сезона), отведать жареной картошки с солеными огурчиками после долгого дня (еще одна полюбившаяся нам опция – начать утро со стаканчика сухого сидра).
Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область
Когда? 23 — 25 июля 2021
Сколько? 1500 – 6000 руб., стоимость можно уточнить тут
Личности «Архстояния. Личное»
Сергей Кузнецов
Художник и архитектор, Главный архитектор Москвы с 2012 года
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит на «Архстоянии» проект «Русское идеальное» — блестящую трубу, внутри которой будет оборудована жилая ячейка. Павильон разместят на рельефе с перепадом высоты. Конструкция живописной консолью «зависнет» посреди леса. В функциональном плане это будет полноценный жилой дом со всеми необходимыми коммуникациями. Гости смогут без труда приготовить себе ужин, принять душ и выспаться на удобной кровати.
Владимир Наседкин
Художник, участник многочисленных выставок, чьи работы находятся в коллекциях главных музеев и галереях России и за рубежом
Как часто вы слышали фразу: «Россия ― страна заборов»? Угол наклона объекта символизирует образ России, «качнувшейся» то ли на запад, то ли на восток. Забор видят, а не рассматривают, поэтому его образ чист. Он ― идеальное ничто, из которого художник может создать свое «я». «Пьяный забор» возводится при поддержке Музея AZ — одного из самых ярких частных музеев России, который рассказывает обо всей эпохе нонконформизма второй половины XX века.
Василиса Прокопчук и Евгений Брагин
Победители открытого конкурса на инклюзивный объект для «Архстояния»
Художник-график Василиса Прокопчук и IT-архитектор Евгений Брагин представят на фестивале объект с подвижными стенами из свисающих ветвей. Авторы принимают как данность утверждение о том, что у человека всего пять органов чувств. Однако, помимо всем известных, каждый человек владеет внутренним чувством ориентирования в пространстве. Прогуливаясь по незнакомому лесу, можно довольно легко потерять визуальные и звуковые ориентиры, будь то поломанное дерево, пересекающиеся тропинки или звук трассы вдали. Тем не менее, доверившись своей интуиции, человек способен найти выход даже из самой непроходимой чащи.
Музыка на «Архстоянии»
Больше обычного — в эти два слова встраивается общая концепция музыкальной программы фестиваля «Архстояние». Больше простора для аудио-перформансов, объединяющих сферы разных музыкальных направлений. Больше неожиданных пространств для звуковых экспериментов. Больше личного знакомства с локальными артистами различных жанров.
Гостей ждет четыре музыкальные сцены, каждая из которых в резонансе с той средой, в которой возникла. Музыка и пространство сольются в одном гармоничном потоке, а исполнители выступят со специальной программой — созвучной каждому отдельно взятому месту арт-парка Никола-Ленивец.
В тени версальского леса
Основная сцена для большой аудитории. Здесь будут проходить концерты для людей и коренных жителей леса — деревьев. В программе: электронный перформанс от Mujuice, новая экспериментальная музыка и необычный Филип Гласс в исполнении Kymatic.
Над пропастью в пшенице
Одна «Ротонда», одно фортепьяно и композитор — вместе в чистом поле на котором зреет пшеница. Оказавшись рядом, прислушайтесь к плавному течению музыки, которая звучит из множества окон. Все это на сцене «Над пропастью в пшенице» в исполнении Миши Мищенко — пионера жанра neoclassical в России, Ксении Федоровой — авангардной пианистки и певицы, Кирилла Широкова — импровизатора, композитора и поэта и Дмитрия Баталова — исполнителя современной фортепианной музыки.
100 костров
Если каждый человек в кемпинге играл бы только для себя, но слышал музыку звенящую от соседнего костра, то во что бы всё превратилось? В дни фестиваля на сцене «100 костров» мы узнаем, как звучит музыка гитарного соло исполнителя «Синéкдоха Мóнток».
Обитаемое существо
Танцпол Leveldva Chillrave стал классическим для фестиваля «Архстояние». Несмотря на это, команда московского музыкального лейбла и одноимённого гастрономического пространства Leveldva каждый раз придумывает что-то новое. Двигаемся в унисон с деревьями под мягкую медитативную электронику под покровом ночи – эта площадка создана для встречи нового дня в лесу.
И многое другое
Помимо новых и старых объектов, музыкального водоворота и отдыха на лоне природе, гостей фестиваля ждет авторская экспозиция Персонально с участием пяти художников и пяти архитекторов, в которое каждому предложили наполнить четырехметровую капеллу результатом персонального переживания. Это могут быть личные вещи, предметы, произведения, представляющие собой атрибуты произошедшего или переживаемого автором опыта, который он готов раскрыть посетителю капеллы.
Тотальный мультижанровый перформанс-исследование «Глубокие связи» будет идти все три дня фестиваля в «Арке» Бориса Бернаскони. Каждому посетителю будет отведено всего 15 минут, чтобы прочувствовать перформанс на визуальном, аудиальном, ольфакторном и инфразвуковом уровне.
Творческая группировка «Арт-Артель» представит на фестивале иммерсивный аудиопроменад «Здесь сейчас всегда». Там вы поймете, как с помощью аудиодополненной реальности и пространства переосмыслить свои отношения с настоящим, прошлым и будущим, а также самим с собой. Надев наушники, отправляйтесь на прогулку, маршрут и длительность которой во многом зависят от вас. По пути вы не только станете главным героем истории, но и сможете создать своего персонажа, а также делать то, на что редко хватает времени и внимания в повседневной жизни.
Поехали на Архстояние – билеты можно купить тут.