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National Geographic Россия №209, май 2021
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Россия

Байкал на задержке дыхания: новый рекорд

Текст: Богдана Ващенко; Фото: Виктор Лягушкин
04 мая 2021
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Фото: Виктор Лягушкин
Самое глубокое озеро планеты привлекает спортсменов.

16 марта 2021 года российский фридайвер, 14-кратный чемпион мира по погружениям на задержке дыхания Алексей Молчанов поставил свой 20-й мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала на 80 метров. «Я посвящаю свой рекорд этому удивительному месту и хочу обратить внимание на экологию озера», – заявил спортсмен.

Байкальский лед

Пролив Ольхонские Ворота и Малое море знамениты – туристы приезжают сюда, чтобы любоваться на одно из чудес света: байкальский лед. Он абсолютно прозрачен: кажется, будто под тобой космическая черная пустота, пересеченная ажурным плетением белых трещин, и лишь это тончайшее кружево, словно зависшее под твоими ногами, удерживает тебя от падения в бездну. Но на самом деле этот лед крепкий: его толщина составляет от метра до полутора – по такому нестрашно ездить на автобусе.

Зимние погружения

Все абсолютные рекорды по фридайвингу установлены в теплой воде, включая и тот, что принадлежит Алексею Молчанову, – 130 метров в моноласте. Подледного фридайвинга в списке спортивных дисциплин нет. Алексей не согласен: «Мы же в России живем. Минусовая температура для нас нормальные условия, надо в этих же условиях и нырять!». Примеру чемпиона последовали многие российские фридайверы, и за две прошедшие зимы была зарегистрирована целая серия рекордов Гиннесса по погружениям под лед на задержке дыхания.

В цифрах

1642 метра — глубина Байкала

3 градуса Цельсия — температура воды подо льдом

80 метров – мужской рекорд погружений под лед в глубину (Алексей Молчанов, март 2021)

63 метра – женский рекорд погружений под лед в глубину (Ольга Маркина, март 2021)

National Geographic Россия №209, май 2021

National Geographic Россия №209, май 2021

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