Форум «Античное наследие России» впервые пройдет в онлайн-формате

«Целью проведения форума является развитие культурно-познавательного туризма в новых реалиях, сохранение уникального исторического и природного наследия России, просвещение и воспитание туристов нового поколения», — отметил руководитель оргкомитета Христофор Константиниди.

Откроют форум Николай Макаров, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН; Ольга Ярилова, заместитель министра культуры России; Панова Елена Васильевна, заместитель министра природных ресурсов России; Владимир Котляков, почетный президент Русского географического общества.

К участникам форума обратятся новые амбассадоры Российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»: абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс, ведущая телеканала «Россия 24» Юлия Макарова, руководитель «Крокус-Медиа» Андрей Бургарт.

Ученые, политики, представители музейного сообщества, журналисты, представители власти и бизнеса из России, Греции, Турции, Италии и Болгарии обсудят влияние античной цивилизации на развитие России и мира.

Единая историческая идентичность как основа туристического бренда станет темой обсуждения для представителей туриндустрии, экспертов и руководителей туристической власти. В работе форума примут участие посол Гренады Олег Фирер, депутат Европарламента Елена Кундура, сенатор Совета Федерации Игорь Фомин, космонавт и Герой России Антон Шкаплеров, греческий и кипрский журналист и публицист Афанасий Авгеринос и многие другие.

Ведущие виноделы России обсудят «Античный код Российского виноделия» и перспективы развития эно-гастрономического туризма

В рамках программы форума запланирован старт конкурса журналистов «Боспор2500: Античное наследие России», организуемый Союзом журналистов России совместно с Союзом предприятий печатной индустрии.

Также в дни форума пройдет премьерный показ фильма «По Золотому кольцу Боспорского царства».

В рамках форума запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и проектом Золотое кольцо Боспорского царства.

Для гидов и экскурсоводов пройдут семинары и мастер-классы, а для студентов и школьников пройдут открытые лекции об античной истории Юга России.

Организатором форума выступают Российский туристический проект Золотое кольцо Боспорского царства, Русское географическое общество, Министерство природных ресурсов и экологии России, Финансовый университет при Правительстве РФ и Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Участие в форуме бесплатно для всех желающих. Регистрация и участие по ссылке на сайте https://nasledierussia.online/