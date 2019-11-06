Гран-при премии Ростуризма Russian Event Awards получил фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства»

Russian Event Awards – это национальная премия в области событийного туризма, учрежденная в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов. Организатором REW является Ростуризм.

Фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства» проходил с 18 мая по 12 июня 2019 года и впервые открыл курортный сезон на юге России. Программа фестиваля прошла на 70 площадках 18 городов в четырёх регионах России и включала в себя культурные, гастрономические, спортивные и развлекательные направления.