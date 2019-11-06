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Шедевры великой цивилизации

Гран-при премии Ростуризма Russian Event Awards получил фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства»

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06 ноября 2019
«Золотое кольцо Боспорского царства» получил премию в год с рекордным количеством заявок.

Russian Event Awards – это национальная премия в области событийного туризма, учрежденная в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов. Организатором REW является Ростуризм.

Фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства» проходил с 18 мая по 12 июня 2019 года и впервые открыл курортный сезон на юге России. Программа фестиваля прошла на 70 площадках 18 городов в четырёх регионах России и включала в себя культурные, гастрономические, спортивные и развлекательные направления.

«Фестиваль впервые начал курортный сезон на всем юге России и привлек более миллиона туристов, а также получил широкое освещение в СМИ. Уже в этом году боспорский маршрут опробовали туристы из Австрии, Словении, Германии, Японии и Китая», — Христофор Константиниди, председатель оргкомитета фестиваля, автор и координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Российский туристический маршрут Золотое кольцо Боспорского царства впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Как отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, «Крымский мост стал драйвером развития глобального туристического маршрута, включающего 12 античных полисов».

В 2019 году Russian Event Awards собрала 206 заявок из большинства регионов России. Это рекордный показатель за всю историю премии.