Гран-при премии Ростуризма Russian Event Awards получил фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства»
Russian Event Awards – это национальная премия в области событийного туризма, учрежденная в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов. Организатором REW является Ростуризм.
Фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства» проходил с 18 мая по 12 июня 2019 года и впервые открыл курортный сезон на юге России. Программа фестиваля прошла на 70 площадках 18 городов в четырёх регионах России и включала в себя культурные, гастрономические, спортивные и развлекательные направления.
Российский туристический маршрут Золотое кольцо Боспорского царства впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Как отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, «Крымский мост стал драйвером развития глобального туристического маршрута, включающего 12 античных полисов».
В 2019 году Russian Event Awards собрала 206 заявок из большинства регионов России. Это рекордный показатель за всю историю премии.