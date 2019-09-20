Открыл сессию Почётный Президент Общества, научный руководитель Института географии Российской академии наук, академик РАН, председатель Комиссии по развитию туризма РГО Владимир Михайлович Котляков.

В числе ключевых вопросов повестки заседания в Смоленске обсуждалось развитие туристического потенциала регионов России, перспективы роста внутреннего и въездного туризма, формирование качественно новых турпродуктов.

На заседании были подведены итоги работы профильной комиссии Русского географического общества в этом году, обсуждались актуальные вопросы внутреннего и въездного туризма в целом в России, а также уже воплощенные в жизнь межрегиональные туристские проекты, такие как глобальный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршрутная карта которого объединила четыре региона России.

Комиссия отметила высокие результаты реализации проекта и по итогам голосования было принято решение ввести в состав Комиссии Русского географического общества по развитию туризма автора и координатора Российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофора Константиниди. Также в состав комиссии включена руководитель Федерального агентства по туризму Зарину Догузову.