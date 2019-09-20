Комиссия Русского географического общества высоко оценила проект «Золотое кольцо Боспора»
Открыл сессию Почётный Президент Общества, научный руководитель Института географии Российской академии наук, академик РАН, председатель Комиссии по развитию туризма РГО Владимир Михайлович Котляков.
В числе ключевых вопросов повестки заседания в Смоленске обсуждалось развитие туристического потенциала регионов России, перспективы роста внутреннего и въездного туризма, формирование качественно новых турпродуктов.
На заседании были подведены итоги работы профильной комиссии Русского географического общества в этом году, обсуждались актуальные вопросы внутреннего и въездного туризма в целом в России, а также уже воплощенные в жизнь межрегиональные туристские проекты, такие как глобальный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршрутная карта которого объединила четыре региона России.
Комиссия отметила высокие результаты реализации проекта и по итогам голосования было принято решение ввести в состав Комиссии Русского географического общества по развитию туризма автора и координатора Российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофора Константиниди. Также в состав комиссии включена руководитель Федерального агентства по туризму Зарину Догузову.