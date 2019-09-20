«Золотое кольцо Боспорского царства» представили в парке Зарядье

В открытии фестиваля приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу.

Программа фестиваля включает выставки, лекции, мастер-классы, выступления творческих коллективов, инсталляции и фотозоны. Цель мероприятия – показать разнообразие регионов России, уникальные места страны. Ожидается, что фестиваль будет посещать около 70 тысяч человек в день. Фестиваль продлится до 22 сентября.

Особое место на экспозиции занимает инсталляция, посвященная проекту «Золотое кольцо Боспорского царства». Сегодня проект реализуют четыре региона России. В рамках проекта созданы культурно-познавательные, гастрономические, морские экскурсионные маршруты, проводятся фестивали, выставки и конференции.