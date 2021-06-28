Знаменитые вершины Эльбруса ежегодно притягивают на Кавказ тысячи туристов. Снег наверху и палящее солнце снизу — контраст, который стоит испытать каждому хоть раз в жизни. Горы — это далеко не единственная гордость этого края. В ущельях любители хайкинга могут найти живописнейшие перевалы, услышать мощный рёв горных рек и увидеть безмятежные ледниковые озёра. Когда попадаешь в такой пейзаж, из-за неровной геодезии и обилия потрясающих видов создаётся ощущение, что ты на другой планете. Как в известном фильме «Интерстеллар», на здешних крутых дорогах земля окружает со всех сторон, и даже сверху. Кстати, именно здесь снимали «Землю Санникова».
Наша сила – в единстве
Треккинг по пешей тропе у Ущелье Ирик-Чат не требует серьёзной физической подготовки. Вооружившись правильной экипировкой, по этим местам ходят все, от мала до велика. Единственное, что от вас потребуется — набраться любопытства и как следует пообедать: горы не любят усталых путников. В такие прогулки обычно отправляются большой компанией — чтобы не заблудиться и поддерживать настроение. Volkswagen Caravelle 6.1 в этом смысле будет очень удобен: не придётся разбивать команду на несколько легковушек – просторный салон спокойно вмещает до девяти пассажиров, при этом сохраняя багажное отделение, в которое спокойно поместятся рюкзаки и треккинговые палки. Остановитесь в посёлке Эльбрус и отправляйтесь гулять по ущельям вдоль ревущей ледяной реки Ирик, вода из которой, кстати, настолько чиста, что её можно пить.
К этой красоте ведёт длинная дорога, которая начинается с асфальтового шоссе в предместьях Нальчика, а потом, через десятки километров грунтовки, упирается в гряду Кавказских гор на границе с Грузией.
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Чегемское ущелье — одно из самых красивых мест на Кавказе. Петляющие дорожки обрамлены уходящими вверх до небес скалами, с которых тропическим ливнем падает вода. Местные водопады — одно из знаменитых туристических направлений. Вода здесь падает с высоты 50-60 метров, разбиваясь о камни и превращаясь в облака, отражающиеся в солнечном свете. К этой кинематографической красоте ведёт длинная и красивая дорога, которая начинается с асфальтового шоссе в предместьях Нальчика, а потом, через десятки километров грунтовки, упирается в гряду Кавказских гор на границе с Грузией. Сюда возят экскурсии на отечественном военном транспорте: для этих дорог требуется мощный мотор и проходимые качества. Однако можно приехать в эти потрясающие места и с комфортом. Caravelle с умной системой полного привода 4Motion распределяет крутящий момент по всем четырём колёсам в зависимости от ситуации. Электроника анализирует множество параметров окружающей среды, а потом передаёт информацию на многодисковую муфту, способную заранее увеличить подачу крутящего момента до начала пробуксовки. Кроме того, Caravelle с тяговитым дизельным двигателем отлично справляется с извилистыми горными подъёмами с перепадами высот от 500 до 3000 метров.
На него не распространяются ограничения для грузовых машин — это всё ещё легковой автомобиль.
Уютно как дома
Самая известная особенность горного климата — в нестабильности погоды. В Чегеме и Нальчике в начале лета обычно стоит южная жара: защищённая высокой горной стеной равнина буквально купается в палящем солнце. Вместе с тем, в приэльбрусье совсем другая картина. В знаменитом среди горнолыжников и сноубордистов посёлке Терскол тут и там местами лежит снег. Здесь, на высоте более 2000 метров, прохладно даже летом. Если вы направляетесь на одну из горных вершин, нужно готовить зимнюю одежду и термобельё. Тому, кто приехал сюда на новом Caravelle, будет комфортно и в жару, и в холод: система климат-контроля работает во всём салоне. Кроме того, есть ещё одна важная деталь. В ущельях и на перевалах Кавказа редко встречаются туристические базы, в основном это десятки километров труднопроходимой и дороги с инопланетными пейзажами, которые хочется снимать на все возможные устройства. Автомобиль снабжён двумя высокоскоростными портами USB Type C и суперудобным отделением для беспроводной зарядки. Кроме того, мультимедийная система, поддерживающая App Connect, способна превратить машину в небольшой офис в любой точке мира.
Для таких краёв нужен максимально универсальный автомобиль, и Volkswagen Caravelle 6.1 этим требованиям отвечает на 100%.
Гибкость в деталях
Кабардино-Балкария — это очень многогранный край. Здесь широкий диапазон пейзажей — от равнин, до горных рек и снежных вершин. В этих местах можно столкнуться с самым разнообразным климатом и проехать по очень непохожим друг на друга дорогам. Для таких краёв нужен максимально универсальный автомобиль, и Volkswagen Caravelle 6.1 этим требованиям отвечает на 100%. Вы можете использовать его, как комфортабельный шаттл на большую компанию, а можете превратить в фургон с грузовым отделением объёмом до 6,7 м3. Трансформируемый салон и полный привод, самые современные мультимедиа-системы и помощники водителя — всё это идёт на руку всем, кто любит такие направления. Горы ждут!