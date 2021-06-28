Уютно как дома

Самая известная особенность горного климата — в нестабильности погоды. В Чегеме и Нальчике в начале лета обычно стоит южная жара: защищённая высокой горной стеной равнина буквально купается в палящем солнце. Вместе с тем, в приэльбрусье совсем другая картина. В знаменитом среди горнолыжников и сноубордистов посёлке Терскол тут и там местами лежит снег. Здесь, на высоте более 2000 метров, прохладно даже летом. Если вы направляетесь на одну из горных вершин, нужно готовить зимнюю одежду и термобельё. Тому, кто приехал сюда на новом Caravelle, будет комфортно и в жару, и в холод: система климат-контроля работает во всём салоне. Кроме того, есть ещё одна важная деталь. В ущельях и на перевалах Кавказа редко встречаются туристические базы, в основном это десятки километров труднопроходимой и дороги с инопланетными пейзажами, которые хочется снимать на все возможные устройства. Автомобиль снабжён двумя высокоскоростными портами USB Type C и суперудобным отделением для беспроводной зарядки. Кроме того, мультимедийная система, поддерживающая App Connect, способна превратить машину в небольшой офис в любой точке мира.