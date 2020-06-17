Целительная сила Бурятии

На территории республики около 70 термальных, 30 холодных и горячих углекислых и 100 холодных радоновых источников — и это только те, которые известны местным жителям. Буряты всегда почитали целебные источники (на бурятском — «аршаны») как священные места.

«Горячинск» и «Аршан» — одни из самых популярных курортов Бурятии, получившие славу не только в России, но и за рубежом. Они оба находятся в удивительных природных заповедниках Бурятии: «Горячинск» — на берегу озера Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а «Аршан» — у подножия Саянского хребта, среди хвойных лесов и горных рек Тункинского национального парка. Эти курорты работают круглогодично и вместе принимают до 18 тысяч посетителей в год, причём многие из них возвращаются сюда снова и снова.