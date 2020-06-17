Целительная сила Бурятии
На территории республики около 70 термальных, 30 холодных и горячих углекислых и 100 холодных радоновых источников — и это только те, которые известны местным жителям. Буряты всегда почитали целебные источники (на бурятском — «аршаны») как священные места.
«Горячинск» и «Аршан» — одни из самых популярных курортов Бурятии, получившие славу не только в России, но и за рубежом. Они оба находятся в удивительных природных заповедниках Бурятии: «Горячинск» — на берегу озера Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а «Аршан» — у подножия Саянского хребта, среди хвойных лесов и горных рек Тункинского национального парка. Эти курорты работают круглогодично и вместе принимают до 18 тысяч посетителей в год, причём многие из них возвращаются сюда снова и снова.
В «Горячинске» посетителей ждут расслабляющие массажи, ванны с минеральными водами, грязевые аппликации, ингаляции и ароматерапия. Его высокотехнологичная база идеально подходит для пациентов с заболеваниями органов дыхания. Сюда приезжают ради укрепления иммунитета, восстановления после тяжёлых заболеваний и серьёзных операций, стрессов и переутомлений — целительные источники, помощь квалифицированных специалистов и первозданная природа способны творить чудеса.
На курорте «Аршан» тоже помогают пациентам с проблемами дыхательных путей — и это особенно актуально при восстановлении после нынешней пандемии. Углекислые слабоминерализованные воды в сочетании с грязелечением, ЛФК и физиотерапией, оздоравливают лёгкие, устраняют кашель и одышку.
Популярны курорты Бурятии и среди тех, кого беспокоят хронические заболевания, а также тех, кто практикует лечебное голодание. Во время всех курсов используются минеральные, пантовые и тибетские ванны, лечебные грязи, массаж, сауна и озонотерапия. Если же вы просто хотите побыть на природе, восстановить силы и зарядиться энергией, лучшего направления для поездки и не придумать. Ведь Бурятия — дом для одного из главных природных жемчужин мира. Озера Байкал.
По бурятской легенде, глубочайшее озеро планеты появилось на месте гигантского разлома в земле, в котором бушевало пламя. «Бай-гал» — «огонь, остановился» — и разлом заполнился чистейшей водой.
Длина береговой линии Байкала составляет 2000 км, и 70% из них приходятся на территорию Бурятии. Улан-Удэ — идеальная отправная точка для приключенческих и экскурсионных туров по юго-восточным и северным окрестностям озера. Столица Бурятии, официально основанная в 1666 году — не только перекрёсток эпох, но и своего рода распутье для тех, кто жаждет новых впечатлений. Сотни дорог связывают Улан-Удэ с заповедниками, целебными источниками, водопадами и, конечно же, берегом великого озера.
Дорога на юг ведёт в село Тарбагатай, где живут староверы или, как их здесь принято называть, семейские, а неподалёку от них расположены буддийские монастыри-дацаны. Вдоль южного берега Байкала раскинулся и Тункинский национальный парк, на территории которого находится легендарный Мунку-Сардык — самый высокий пик Саян, ну, а лучшие песчаные пляжи Байкала протянулись вдоль его восточного побережья.
Как добраться
На самолёте до Улан-Удэ, далее на автомобиле.
Совет
Во время путешествия по Бурятии обязательно попробуйте буузы (их ещё называют позы) — паровые пельмени, немного напоминающие хинкали. Едят их так же, как и «кавказских собратьев» — надкусывая снизу, чтобы сперва выпить бульон. Лучшие буузные — не рестораны и не кафе, а безымянные заведения на первых этажах, узнавать о них лучше у местных.