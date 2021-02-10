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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Россия

Чем заняться зимой в Горном Алтае

Ольга Яковина
10 февраля 2021
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Фото: Павел Филатов, руководитель отдела приключений компании LB Tour
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Фото: Altay Village Teletskoe
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Тот случай, когда зимняя резина не нужна
Фото: Altay Village Teletskoe
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Подледный дайвинг на Телецком озере
Фото: Дайв-станция «Зазеркалье»
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Ледники Актру
Фото: Евгения Минибаева
Не стоит ждать лета, чтобы отправиться в «Золотые Горы» – зимой здесь не менее красиво и интересно, а некоторые удивительные вещи вообще можно увидеть и сделать только в холодное время года. Мы собрали топ-5 горячих точек для поездки по зимнему Алтаю.

Горно-Алтайск

Столица Республики Алтай — небольшой городок меж двух горных кряжей. В здешнем Национальном музее имени Анохина «прописана» знаменитая Алтайская принцесса. Мумия молодой знатной женщины из скифского могильника в урочище Укок считается одной из самых значительных российских археологических находок XX века, вытатуированный на ее плече грифон стал одним из символов Республики, а местные жители относятся к ней с величайшим почтением. Принцессе Укока в музее посвящен целый зал, но увидеть хранящуюся в специальном саркофаге мумию можно только несколько раз в месяц — по утрам в дни новолуния: график составлен с учетом активности злых духов. Поначалу подход кажется удивительным, но скоро вы привыкнете к алтайскому магическому реализму и удивляться перестанете — так уж у них в местах силы заведено.

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Ольга Яковина Принцесса Укока

Задержаться в Горно-Алтайске стоит и ради того, чтобы одновременно утолить и голод, и любопытство в ресторане «Типография», входящем в Ассоциацию хранителей гастрономического наследия Алтая. Здесь подают аутентичные продукты и блюда, и пробовать стоит решительно все: кисломолочные продукты и удивительные сыры, деликатесы из сушеного, вяленого и отварного мяса, наваристые супы, салат из молодого папоротника с кедровыми орешками, ячменные лепешки, травяные сборы и варенья из таежных ягод — сложные названия вылетают из памяти через минуту, но необычный вкус незабываем.

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Фото: «Типография»
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Фото: «Типография»
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Фото: «Типография»

А еще в столице Горного Алтая можно покататься на горных лыжах. Прямо в городской черте есть несколько небольших склонов, а в получасе езды — курорт «Манжерок» у подножия горы Малая Синюха. В советские годы здесь располагалась здравница для партработников, теперь же активно строится всесезонный центра спорта и отдыха. В нынешнем сезоне (а катаются на Алтае с декабря до конца марта) для его гостей открыты шесть трасс, их обслуживают самый современный в Республике гондольный подъемник, ратраки и снежные пушки. Трассы несложные, но довольно длинные — опытным лыжникам будет приятно прокатиться, а для новичков место вообще подходит идеально. К трассам прилагаются сноупарк, горка для тюбинга, 2500 м беговой лыжни, несколько отелей, комплекс бань и отличный ресторан «Горный» с сибирской кухней. Можно покататься на собачьих или оленьих упряжках, коньках и снегоходах.

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«Манжерок»

Телецкое озеро

Есть в Горном Алтае и более серьезный горнолыжный центр, с которым в последние несколько лет тоже происходят большие перемены к лучшему. ГК «Телецкий» расположен на берегу главного алтайского озера, в месте с уникальным микроклиматом — здесь почти не случается злых морозов и суровых ветров, какие донимают расположенный через хребет Шерегеш. Несколько лет назад, оценив рельеф и количество снега, сюда пришли серьезные инвесторы, и на месте скромного старенького бугеля начал расти современный курорт. Сегодня на боках горы Кокуя (1386 м) открыто уже 17 км трасс, самая длинная тянется почти на 5 км, а на самых крутых перепад высот достигает 800 м — кататься будет интересно и продвинутым. У нижних станций строится вся необходимая инфраструктура, но поселиться можно и в расположенном неподалеку поселке Артыбаш, где множество турбаз и гостевых домов, и откуда к склонам ходит автобус.

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ГК «Телецкий»

Впрочем, можно выбрать и более уютный вариант размещения — в десяти минутах находится один из лучших на всем Алтае загородных экоотелей Altay Village Teletskoe. Выстроенные из кедра просторные шале стоят в красивом сосновом бору на берегу озера, где нет ни шума, ни суеты, а время течет неторопливо, как капельки алтайского меда. Впрочем, скучно его гостям не бывает: с их услугам отличный ресторан «Озеро» с сибирскими угощениями и каминным залом, спа-центр и банный комплекс с программами авторского парения и обучающим курсом от выдающихся пармейстеров, рыбалка, катание на квадроциклах, снегоходах и собачьих упряжках, а также всевозможные экскурсии, включая полеты на вертолетах, поездки по озеру на скоростной аэролодке и джип-туры по всему Алтаю. В отеле собственное мараловодческое хозяйство, каток, большая ледяная горка, трассы для беговых лыж.

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Altay Village Teletskoe

Телецкое озеро, самое большое на Алтае, одно из самых глубоких в мире и входящее в список объектов наследия ЮНЕСКО, вообще очень располагает к активному отдыху. Длинное и узкое словно фьорд, практически никогда не замерзающее полностью, невероятно чистое, оно так красиво, что его хочется изучить во всех подробностях — гулять по берегам, на которых ветер и волны создают удивительные ледовые скульптуры, любоваться Телецким с высоты и нырять в темные глубины, хранящие немало тайн. Последнее можно делать и зимой — программы круглогодичного дайвинга предлагает дайв-станция «Зазеркалье» в поселке Яйлю, расположенном на территории Алтайского биосферного заповедника. Здесь обустроена единственная в России подводная экотропа, 40-минутная прогулка по которой производит невероятное впечатление.

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Дайв-станция «Зазеркалье»

Чемальская долина

Удивительные незамерзающие озера есть и в других районах Горного Алтая. Те, что расположены в Чемальской долине, увидеть можно только зимой. Голубые Озера появляются в излучине Катуни, когда опускается уровень воды в реке — иногда их два, иногда три, всякий раз они разной формы и разной глубины, но всегда имеют необыкновенный бирюзовый цвет. Сквозь прозрачную воду видны странные, меняющиеся узоры из ила, которые создают бьющие со дна родники. Они похожи на прожилки на радужной оболочке, и легенды рассказывают, что это Катунь открывает голубые глаза — полюбоваться на укрытый белыми снегами и ставший оттого еще прекраснее Алтай.

В Чемальском районе и правда есть на что засмотреться. Шоссе здесь бежит по берегу Катуни, и водителям то и дело приходится искать карманы для остановок — восхищенные пассажиры бегут фотографировать торчащие из воды причудливые скалы и ледяные торосы, узкие подвесные мосты, живописно засыпанные снегом деревушки и рыбацкие лодки в подсвеченном солнцем тумане, что стоит по утрам над речными разливами. Чтобы осмотреть и отснять все без спешки, можно взять в главном здешнем населенном пункте Чемал квадроцикл (их выдает напрокат, например, компания Kvadr04 с самым большим в Горном Алтае автопарком) и покататься по окрестностям, заглянув заодно и на одну из главных местных рукотворных достопримечательностей — старенькую Чемальскую ГЭС у слияния рек Чемал и Катунь, которая давно работает как музей.

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Ольга Яковина

Другая обязательная точка — арт-поселение Аскат, где живут художники и мастера народных промыслов. В здешних галереях и лавках — огромный выбор действительно интересных сувениров и произведений искусства. И еще каменный остров Патмос с деревянным скитом Знаменского женского монастыря, попасть на который можно лишь по длинному и зыбкому подвесному мостику.

Словом, дел много, поэтому в Чемальской долине стоит запланировать хотя бы одну ночевку. Благо, разных вариантов размещения здесь хватает. Один из лучших — новенький Klever Resort, комплекс дизайнерских коттеджей у Катуни с большим спа-центром и банным комплексом, его гостям предлагают также большой выбор экскурсий, активных приключений, поездки на фермы и маральники.

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Klever Resort

А тем, кто хочет не просто отдохнуть, но и поправить здоровье, стоит обратить внимание на экокурорт «Марьин Остров». Здесь предлагают множество программ восстановительной медицины и природного лечения, в том числе со всевозможными духовными практиками.

Долина Актру

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Евгения Минибаева

Из Горно-Алтайска до ледников Актру — пять часов пути, но ни об одном из них жалеть не придется, ведь под колесами будет легендарный Чуйский тракт — «красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», как описывал ее Василий Шукшин.

Долина Актру по праву считается одним из самых живописных мест на всем Алтае, и любоваться невероятными видами Северо-Чуйского хребта здесь можно в любое время года. Альплагерь «Актру» единственный в России предлагает круглогодичные альпинистские программы для любого уровня подготовки и даже устраивает детские лагеря в период школьных каникул. Недельный курс включает технику и тактику восхождений и навыки работы со снаряжением: будущих покорителей вершин учат вязать узлы, забивать крюки, работать со страховкой, ходить по скалам и ледникам, а выпускным экзаменом служит подъем на сам пик Актру (4044 м), один из высочайших на Алтае. А тех, кто не готов к подвигам, ждут прогулки к смотровым площадкам, доступным ледникам и перевалам, походы на снегоступах, скитуры и отдых в сибирской бане у горного озера.

Река Бия

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Павел Филатов, руководитель отдела приключений компании LB Tour

Этот мощный водный поток, берущий начало в Телецком озере, алтайские легенды считают супругом голубоглазой Катуни — в месте их встречи из любви двух рек рождается великая Обь. Если своенравная красавица крутит лихие петли, то и дело меняя очертания русла, то Бия несет свои синие воды спокойно и прямо, пробивая себе дорогу сквозь скалы почти без порогов и крутых излучин. За это реку любят байдарочники и рафтеры, летом устраивающие по ней медитативные сплавы с рыбалкой и пикниками на островах. Зимой, конечно, по Бие не сплавляются, но рыбачат — здесь ловятся хариус, щука, язь, налим, плотва, елец, пескарь и даже сибирский таймень (занесен в Красную книгу, так что его положено отпускать обратно).

По берегам Бии растет реликтовая тайга — черневая, как говорят на Алтае, то есть темнохвойная, с пихтами, кедрами и можжевельниками. А в дремучих этих лесах стоят на почетном удалении друг от друга небольшие турбазы, рассчитанные на туристов-водников, рыбаков и тех, кто просто ищет покоя и уединения. Можно остановиться в одной из них на несколько дней — например, в «Урочище Сайкол», расположенном неподалеку от поселка Верхне-Бийск, одном из самых уютных вариантов для размещения в этих краях. Гости живут в номерах и двухэтажных студиях с камином в большом срубе, гуляют по лесным тропинкам, устраивают фотосессии в беседке с лавочками-качелями над рекой и шашлыки на площадке для барбекю, занимаются йогой в шале с панорамными окнами, наслаждаются банькой с кедровыми ванными-бочками и величайшей роскошью XXI века — расслабленным ничегонеделанием. На Алтае оно волшебным образом наполняет новой энергией — место силы, что тут скажешь.

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Отель «Урочище Сайкол»

Совет

Для путешествий по Горному Алтаю пригодится аудиогид Altai Mountains Guide от компании «Сайкол Тревел», его можно бесплатно скачать на izi.Travel или на сайте проекта, а в инстаграме регулярно публикуют полезные советы, лайфхаки и идеи для поездок.

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