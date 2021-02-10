Чем заняться зимой в Горном Алтае

Удивительные незамерзающие озера есть и в других районах Горного Алтая. Те, что расположены в Чемальской долине, увидеть можно только зимой. Голубые Озера появляются в излучине Катуни, когда опускается уровень воды в реке — иногда их два, иногда три, всякий раз они разной формы и разной глубины, но всегда имеют необыкновенный бирюзовый цвет. Сквозь прозрачную воду видны странные, меняющиеся узоры из ила, которые создают бьющие со дна родники. Они похожи на прожилки на радужной оболочке, и легенды рассказывают, что это Катунь открывает голубые глаза — полюбоваться на укрытый белыми снегами и ставший оттого еще прекраснее Алтай.

В Чемальском районе и правда есть на что засмотреться. Шоссе здесь бежит по берегу Катуни, и водителям то и дело приходится искать карманы для остановок — восхищенные пассажиры бегут фотографировать торчащие из воды причудливые скалы и ледяные торосы, узкие подвесные мосты, живописно засыпанные снегом деревушки и рыбацкие лодки в подсвеченном солнцем тумане, что стоит по утрам над речными разливами. Чтобы осмотреть и отснять все без спешки, можно взять в главном здешнем населенном пункте Чемал квадроцикл (их выдает напрокат, например, компания Kvadr04 с самым большим в Горном Алтае автопарком) и покататься по окрестностям, заглянув заодно и на одну из главных местных рукотворных достопримечательностей — старенькую Чемальскую ГЭС у слияния рек Чемал и Катунь, которая давно работает как музей.