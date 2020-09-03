Что такое отпуск на Алтае? Рассказывает и показывает глава Ростуризма

Я очень люблю море, и традиционно мой летний отпуск — это пляжный отдых. Но в этом году решила изменить привычке. Давно мечтала поехать в большое путешествие в Сибирь и, конечно, посетить Алтай, куда мы с друзьями и отправились в августе.
«Возможна встреча с медведем»
То, что отпуск будет особенным, я поняла уже на этапе сборов. Для такого путешествия требуется не только физическая подготовка — парой купальников тут не обойтись. Экипировка — ботинки для хайкинга и треккинга, термобелье, водонепроницаемая одежда — все это должно защищать вас от переменчивой погоды, в походах в горах не всегда есть возможность укрыться от дождя.
Накануне поездки получили от отеля «памятку туриста». Среди предостережений — «возможна встреча с медведем»! Парочка друзей, вообще никогда не отдыхавших в России, серьезно задумалась, не остаться ли им лучше дома. Но как потом пояснили организаторы, медведь в местах нашего отдыха — очень редкий гость. Впрочем, селиться в крайней палатке, которая стояла в отдалении и выходила в лес, все же никто не захотел.
«Карибский» загар
Мы выбрали модульный отель палаточного типа, по сути кэмпинг. Современные технологии позволяют сегодня комфортно отдыхать на природе, не нанося вред окружающей среде. Утром и вечером можно принять горячий душ, каждая палатка-шатер снабжена биотуалетами. Определенный дискомфорт есть в больших перепадах дневных и вечерних температур: ночью прохладно, но если правильно подобран гардероб, это совсем не страшно. Днем же было яркое солнце и меня только ленивый не спросил о том, где же я приобрела такой загар. Друзья сравнили его шоколадный цвет с карибским.
А вообще, отдых на природе — невероятная романтика. Утром просыпаешься под шум дождя, аромат свежих трав и звуки живой природы, такие уже забытые для жителей мегаполисов.
Ешь и худеешь
На Алтае множество возможностей для активного отдыха. Хайкинги, трекинги, ты постоянно в движении. За один поход можно потратить от 3000 до 4000 калорий. За неделю такого отдыха можно здорово подтянуться, даже если налегать на вкуснейшую местную еду. В общей сложности, мы прошли десятки километров в горы. Местами было очень непросто, требовалась определённая физическая подготовка.
Это путешествие открыло для меня много нового. Здесь я впервые решила испытать себя на рафтинге. Алтай — одно из лучших мест для сплавов, тут обучают новичков и есть маршруты повышенной сложности для профи. Бирюзовая Катунь давно стала туристическим брендом, который привлекает путешественников не только летом, в разгар сезона, но и в сентябре — октябре, когда вода приобретает сказочный ярко-бирюзовый цвет.
Кроме рафтинга, еще одним новым для меня впечатлением стала рыбалка. Я поймала свою первую рыбу — хариуса. Стояла в воде в настоящих рыбацких сапогах — очень удобное изобретение.
Перезагрузка
Конечно, за одну поездку весь Алтай осмотреть невозможно. Красивейшие маршруты проходят по Телецкому озеру, не уступающему по великолепию Байкалу. Водопады Куркуре и Калагашский впечатляют своей мощью. Можно часами медитировать, сидя напротив, ощущать, как сила природы наполняет тебя невероятной энергией.
Высоко в горах меня впечатлила еще одна жемчужина Алтая — голубое озеро Дарашколь. Маршрут к нему ведет непростой, но очень живописный: по дороге вас встречают курумники, водопады, кедровая поляна. Вода в озере имеет такой необычный, плотный голубой цвет, чистейший воздух наполнен запахом хвои.
Через Алтай проходит и одна из самых красивых автомобильных дорог в мире — Чуйский тракт, так что вариантов для путешествий в регионе огромное множество.
Алтайские пейзажи завораживают: растворяешься в красоте, чувствуешь как забываешь о любых проблемах, освобождаешься от суеты, а потом вдруг находишь ответы на многие вопросы. В этом и заключается настоящий отдых — перезагрузка.
Кочо под звуки тапшура
Алтай уникален не только природой, но и своими этно-культурными традициями. Диалог разных культур открывает необыкновенный мир с многовековой историей. Легенды, шаманские обычаи, загадки алтайской Шамбалы придают месту особую атмосферу. Меня впечатлили музыкальные традиции алтайцев, я познакомилась с творчеством музыканта Добрыни Сатина, который исполняет этническую музыку в уникальной технике горлового пения и аккомпанирует себе на традиционных народных инструментах: алтайском топшуре, или комусе.
Отдельная песня — алтайская кухня. Мясо, травы, мед, молочные продукты (такого творога и сметаны я не пробовала нигде)… Одно из самых известных национальных блюд — алтайский ячменный суп кочо. Экологические продукты можно внести в список достопримечательностей региона. И для тех, кто ищет новые гастрономические впечатления — вам на Алтай!
Будущее за экотуризмом
В части туристического развития на Алтае есть над чем работать, и я, как глава Ростуризма, это четко понимаю. Один из наших приоритетов — экологический туризм. В регионе много охраняемых природных территорий, и поэтому увеличивать в таких условиях места размещения можно, прежде всего, за счет некапитального строительства. Думаю, большой популярностью будут пользоваться сети эко-модульных кемпингов разной ценовой категории. Должен быть сформирован единый стандарт качества, который действительно позволит сделать отдых на природе комфортным, и это возможно — я убедилась на собственном опыте.
Мы планируем поддерживать такие проекты и начать их классификацию. Для развития туризма в регионе также важно прокладывать новые маршруты, создавать туристические стоянки. На Алтае большой потенциал для оздоровительного отдыха, развитие этого сегмента будет способствовать круглогодичному туристическому спросу, формирование которого является одной из наших ключевых задач.
Алтай – это…
Ощущение энергии, красота и умиротворение! Медитативная природа заряжает силами на многие месяцы и безнадежно влюбляет в себя, заставляя вернуться. А воспоминания о вечерах у костра под звуки алтайской музыки будут еще долго наполнять теплом ваше сердце.