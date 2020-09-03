Что такое отпуск на Алтае? Рассказывает и показывает глава Ростуризма

То, что отпуск будет особенным, я поняла уже на этапе сборов. Для такого путешествия требуется не только физическая подготовка — парой купальников тут не обойтись. Экипировка — ботинки для хайкинга и треккинга, термобелье, водонепроницаемая одежда — все это должно защищать вас от переменчивой погоды, в походах в горах не всегда есть возможность укрыться от дождя.

Накануне поездки получили от отеля «памятку туриста». Среди предостережений — «возможна встреча с медведем»! Парочка друзей, вообще никогда не отдыхавших в России, серьезно задумалась, не остаться ли им лучше дома. Но как потом пояснили организаторы, медведь в местах нашего отдыха — очень редкий гость. Впрочем, селиться в крайней палатке, которая стояла в отдалении и выходила в лес, все же никто не захотел.