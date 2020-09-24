Девственные леса Коми: как прошла поездка в одно из самых впечатляющих мест России
В поездке приняли участие журналисты федеральных и тематических СМИ (от Первого канала до бортового журнала «Аэрофлот»), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, эксперты Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.
Летом 2020 года одноименный проект вошел в топ-30 рейтинга первого Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, тем самым продолжив дальнейшую борьбу за попадание в первую десятку. В ходе реализации проекта планируется создание инфраструктуры в четырех туристских зонах: «Плато Маньпупунёр», «Лесная», «Желанное» и туристская зона «Горнолыжная».
Участникам поездки презентовали не только одну из зон туристско-рекреационного кластера, но и познакомили с богатым культурным наследием: местными обычаями, легендами, преданиями и историческим прошлым региона. В частности, во время экскурсии в выставочный зал Национального музея Республики Коми гостям показали фрагмент самой древней в мире лыжи и древний промысловый календарь коми.
В Финно-угорском этнопарке СМИ посетили оленеводческий чум, лосеферму и коми подворье — там они прошли мастер-класс по выпечке коми шаньги. Еще одной важной частью программы стало посещение выставки «Василий Кандинский и Россия» из собрания Государственного Русского музея. Напомним, Василий Кандинский побывал в Коми ещё будучи студентом–юристом. Именно после этого он решил стать художником. Символично, что в конце путешествия гости преодолели часть «Пути Василия Кандинского к зырянам» и посетили Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь в Усть-Куломском районе.
Наконец, гвоздем программы стало посещение плато Маньпупунёр, входящее в список семи главных природных чудес России. Плато, также известное как Гора каменных идолов, находится на территории Печоро-Илычского заповедника. Постоянные читатели Nat-geo.ru и подписчики наших групп в социальных сетях не раз видели потрясающие фотографии из этого уникального места. Семь каменных изваяний высотой с 15-этажный дом завораживают с первого взгляда. Одни видят в них фигуры животных, другие — людей.
История возникновения каменных «идолов» уходит корнями на 200 млн лет назад, когда на их месте находились скалы. Со временем, под воздействием стихии, они начали разрушаться, и в результате от некогда гигантских природных конструкций остались лишь своего рода каркасы, состоящие из максимально твердых пород.