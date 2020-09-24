Девственные леса Коми: как прошла поездка в одно из самых впечатляющих мест России

В поездке приняли участие журналисты федеральных и тематических СМИ (от Первого канала до бортового журнала «Аэрофлот»), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, эксперты Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Летом 2020 года одноименный проект вошел в топ-30 рейтинга первого Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, тем самым продолжив дальнейшую борьбу за попадание в первую десятку. В ходе реализации проекта планируется создание инфраструктуры в четырех туристских зонах: «Плато Маньпупунёр», «Лесная», «Желанное» и туристская зона «Горнолыжная».

Участникам поездки презентовали не только одну из зон туристско-рекреационного кластера, но и познакомили с богатым культурным наследием: местными обычаями, легендами, преданиями и историческим прошлым региона. В частности, во время экскурсии в выставочный зал Национального музея Республики Коми гостям показали фрагмент самой древней в мире лыжи и древний промысловый календарь коми.