Дом у ручья: уникальный памятник деревянного зодчества в Угличе

Дом – купеческий. Первые владельцы – Меховы. Тогда в Угличе было много родов с «говорящими» ремесленными фамилиями – Скорняковы, Серебренниковы, Сапожниковы, Пивоваровы… И построен дом с той деловой купеческой сметкой, которая всегда отличала предприимчивого русского человека. Натопить большой дом трудно – вот и разделен он на две части, теплую (зимнюю) и холодную (летнюю). Потолки – низкие, чтобы тепло не уходило, окна – маленькие, и немного их – для того же.

(Кстати, один интересный, но почти забытый сейчас факт – раньше степень зажиточности хозяина определяли как раз по окнам. Если окна большие и их много – значит, живут здесь в достатке. И не столько потому, что оконное стекло дорого стоило, а более потому, что могли хозяева от доходов своих позволить себе купить много дров, чтобы дотепла протопить свое жилище – ведь и тогда, и теперь теплопотери в домах через окна самые большие).

Нижние жилые помещения совмещены с торговой лавкой – есть в нее и отдельный вход, и окно для отпуска штучного товара. Сбоку дома на уровне второго этажа на выпусках бревен – весьма затейливое сооружение, нечто вроде балкончика, но забранного «елочкой» нетолстым тесом. Это лабаз, хранилище для продуктов. Очень удобно, особенно в холода. И далеко ходить не надо, и от птиц, и от собак, и от чужого недоброго глаза надежно спрятано. Помните, раньше зимой за форточку вывешивали авоськи с продуктами? Так это то же самое, только более солидно…