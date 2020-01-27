Дом у ручья: уникальный памятник деревянного зодчества в Угличе
Наверное, нет ни одного угличанина, который не знал, не видел или не обращал бы внимание на этот необычный бревенчатый дом под высокой двускатной крышей. Приютился он на крутом берегу Каменного ручья, в самом центре города. именно приютился, прижатый почти к самой воде более поздними постройками. Уже не одну сотню лет стоит он на этом месте. Построенный в начале восемнадцатого века, еще в петровские времена, он помнит еще ту, архаичную, до-екатерининскую планировку Углича. Он помнит все городские пожары (не сгорел, уберегся!), все бури, прошумевшие над ним (выстоял!), все власти (не снесли…). Он помнит все.
Давайте теперь и мы вспомним о нём.
За последние несколько лет город наш тихо, почти незаметно лишился многих старинных домов: они сгорели, развалились от древности или были снесены. Пропал целый пласт нашей городской архитектурной культуры, и потери кажутся уже невосполнимыми. Никакие вычурные особняки не заменят нам тех старых уютных деревянных домиков, построенных, как раньше говорили, «на медные копейки». Думая об этом, решил я оставить и для своей памяти, и для памяти потомков хотя бы фотографии этого Дома, помня о том, что в том состоянии, в котором он сейчас находится, каждый день для него может стать последним.
В первый раз изменил своим принципами не стал фотографировать «как есть». Взглянул на дом: бревенчатые стены изнутри покрыты многолетним слоем серой пыли, повсюду битые бутылки, мусор и грязь. Мерзость запустения – иначе и не скажешь. Не заслужил этот Дом того, чтобы в памяти потомков остаться в таком непотребном виде. Оставалось только убраться, а потом подождать уляжется пыль, пока выдует ее сквозняками, пронизывающими все пространство дома вдоль и поперек, снизу и доверху. И как же обрадованно, благодарно засиял этот Дом под лучами солнца!
Таких редчайших зданий по всей нашей стране на пальцах одной руки пересчитать можно. И два – в Угличе. Этот, Меховых-Ворониных (что у ручья), и Казимировых (в посаде, на «Глинках»). Сельские крестьянские избы подобного типа еще сохранились кое-где на Русском Севере, городские же посадские гражданские дома почти полностью исчезли. Есть такое затертое, по поводу и без употребляемое слово – «уникальный». Не люблю его. Но этот Дом – именно уникальный, другое слово почти невозможно подобрать.
Дом – купеческий. Первые владельцы – Меховы. Тогда в Угличе было много родов с «говорящими» ремесленными фамилиями – Скорняковы, Серебренниковы, Сапожниковы, Пивоваровы… И построен дом с той деловой купеческой сметкой, которая всегда отличала предприимчивого русского человека. Натопить большой дом трудно – вот и разделен он на две части, теплую (зимнюю) и холодную (летнюю). Потолки – низкие, чтобы тепло не уходило, окна – маленькие, и немного их – для того же.
(Кстати, один интересный, но почти забытый сейчас факт – раньше степень зажиточности хозяина определяли как раз по окнам. Если окна большие и их много – значит, живут здесь в достатке. И не столько потому, что оконное стекло дорого стоило, а более потому, что могли хозяева от доходов своих позволить себе купить много дров, чтобы дотепла протопить свое жилище – ведь и тогда, и теперь теплопотери в домах через окна самые большие).
Нижние жилые помещения совмещены с торговой лавкой – есть в нее и отдельный вход, и окно для отпуска штучного товара. Сбоку дома на уровне второго этажа на выпусках бревен – весьма затейливое сооружение, нечто вроде балкончика, но забранного «елочкой» нетолстым тесом. Это лабаз, хранилище для продуктов. Очень удобно, особенно в холода. И далеко ходить не надо, и от птиц, и от собак, и от чужого недоброго глаза надежно спрятано. Помните, раньше зимой за форточку вывешивали авоськи с продуктами? Так это то же самое, только более солидно…
Дома – они для людей, и сами почти как люди. Некоторые к старости устают жить, запас их внутренних сил исчерпан, и свой приближающийся конец они ждут как облегчение, как единственный выход. Другие – молоды душой до последнего. Вот и этот Дом не производит впечатления уныния – он до сих пор полон энергии, насквозь пронизан замечательным золотистым светом и уютным теплом.
Главная внутренняя лестница дома относительно широкая – двое взрослых запросто разойдутся, – но весьма крутая. Понятно, пологие лестницы занимают слишком много места, а это непозволительная роскошь для того рачительного времени. Скромные до аскетизма прямые перила – и тут же плавный, точно выверенный ползучий изгиб арочки, выбранной в бревне, держащем стену над лестницей.
Смотрю и понимаю, что что-то подобное я уже видел. Не здесь. Но где? И вдруг осеняет – да это же мотивы стиля модерн! Так вот в чем художники и архитекторы эпохи перелома XIX-XX веков черпали вдохновение, вот от каких образцов отталкивались!
Вдоль нескольких стен лавки, как сейчас сказали бы – «встроенная мебель». Нижняя досочка у лавок – резная, кроватным подзором, или «опушкой». И полки, что сохранились, украшены тем же очень простеньким, но милым узором. Да что уж там лавки, если даже такая штуковина, как щеколда засова (что уж может быть проще!), и то украшена узорчиком из начеканенных точек, сплетающихся в причудливые веточки на побуревшем от времени железе. Может, потому и жилось хорошо в таких домах, что каждая вещь была сделана основательно, с любовью, «на века», для себя и для всех своих потомков? Невольно на ум приходит сравнение с нашим веком, веком одноразовых предметов и потребления. Что оставим мы своим потомкам, по каким вещам будут судить они о нас лет через двести?
Захожу в горничку, что на втором этаже. Оглядываюсь по сторонам, но более – под ноги, не наступить бы на что-то неприятное... Вдруг чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Сразу поднимаю глаза – потолка здесь давно уже нет, просматривается все до стропил и крыши.
Ага... Вот оно в чем дело! На одной из балок «утюжком», подвернув под себя передние лапы, расположился кот. Вернее, не кот, а огромный, каких-то совсем нереальных размеров котище! В чердачном полумраке его черно-бурая пушистая шерсть теряла свои зыбкие очертания, размывая его силуэт, и только два ярких желто-зеленых глаза изучающе, даже с некоторой ленцой, свысока смотрели прямо на меня. В голове мгновенно пронеслись почти все образы известных котов: Кот ученый, что с Лукоморья, Бабкоёжкин кот из киносказки «Морозко» Александра Роу. Конечно же, промелькнул и Булгаковский Бегемот, но более всего под обстановку подошёл Кот Стругацких, из «Понедельника...» Ясно, вот кто в этом доме хозяин.
Была в этом доме и настоящая русская печка. Основа дома, его сердце, его самая неотъемлемая часть. Все без исключения путеводители по Угличу в строках, посвященных дому Меховых-Ворониных, упоминают, что печь эта была украшена сюжетными изразцами, выполненными еще в восемнадцатом веке. Интересно, где те изразцы сейчас? Вот посмотреть бы…
Съемка закончена, ухожу, бросаю прощальный взгляд на Дом. Но что это? По протоптанной в снегу тропинке за мной по пятам идет тот самый кот! Интересно, провожает он меня или выпроваживает? Но вот я пересекаю ту невидимую черту, которая отделяет внутренний мир Дома от остального, «нашего», мира, и он решает, что я уже больше не вернусь. Разворачивается и мгновенно исчезает. Наверное, уже опять лежит на той балке на чердаке, зорко оглядывая все вокруг – следит за порядком в доме.