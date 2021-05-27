Охотник на золото Дакара

Представьте себе: вы идёте по двору своего дома, и на стоянке, среди многочисленных современных, аэродинамично сложенных автомобилей, стоит отечественный янгтаймер – ВАЗ 2121. Непривычно угловатая для нашего времени, эта машина до сих пор способна обойти на бездорожье многих брутальных «иностранцев». Уникальную и вместе с тем простую, как пять копеек, Ниву любят и ценят до сих пор. Первому на планете Земля серийному кроссоверу, который выпускают по сей день, уже стукнуло 44 года, но он настолько популярен, что его многочисленные фан-клубы есть по всему миру.

Своим успехом на Дакаре Нива обязана французскому импортёру LADA Poch. Владелец компании Жак Пок не только подавал автомобили, но и являлся большим поклонником автомобильных гонок и сам принимал в них участие. Именно благодаря ему ВАЗ 2121 в 1979 году принял участие в первой гонке «Париж-Дакар». Невероятно сложный по тем временам маршрут из Европы через пески африканской пустыни смог осилить далеко не каждый автомобиль. Но Нива была одним из немногих автомобилей, способных пройти все эти испытания даже в стоковом виде, практически без доработок, ведь по набору потребительских качеств ВАЗ 2121 с постоянным полным приводом, «понижайками» и блокировкой межосевого дифференциала не только опередила своё время, но и не имела равных в своей ценовой категории. В итоге, первый в истории «Париж-Дакар» стартовал с пятью Нивами. Знаменитый ВАЗовский двигатель мощностью в 80 л.с. никак не менялся для подготовки к этой гонке — так и довёз две машины из пяти через 10 000 километров до Африки. В первом «Париж-Дакаре» советские автомобили заняли 28 и 42 места в общем зачёте.