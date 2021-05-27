Охотник на золото Дакара

Представьте себе: вы идёте по двору своего дома, и на стоянке, среди многочисленных современных, аэродинамично сложенных автомобилей, стоит отечественный янгтаймер – ВАЗ 2121. Непривычно угловатая для нашего времени, эта машина до сих пор способна обойти на бездорожье многих брутальных «иностранцев». Уникальную и вместе с тем простую, как пять копеек, Ниву любят и ценят до сих пор. Первому на планете Земля серийному кроссоверу, который выпускают по сей день, уже стукнуло 44 года, но он настолько популярен, что его многочисленные фан-клубы есть по всему миру.
Своим успехом на Дакаре Нива обязана французскому импортёру LADA Poch. Владелец компании Жак Пок не только подавал автомобили, но и являлся большим поклонником автомобильных гонок и сам принимал в них участие. Именно благодаря ему ВАЗ 2121 в 1979 году принял участие в первой гонке «Париж-Дакар». Невероятно сложный по тем временам маршрут из Европы через пески африканской пустыни смог осилить далеко не каждый автомобиль. Но Нива была одним из немногих автомобилей, способных пройти все эти испытания даже в стоковом виде, практически без доработок, ведь по набору потребительских качеств ВАЗ 2121 с постоянным полным приводом, «понижайками» и блокировкой межосевого дифференциала не только опередила своё время, но и не имела равных в своей ценовой категории. В итоге, первый в истории «Париж-Дакар» стартовал с пятью Нивами. Знаменитый ВАЗовский двигатель мощностью в 80 л.с. никак не менялся для подготовки к этой гонке — так и довёз две машины из пяти через 10 000 километров до Африки. В первом «Париж-Дакаре» советские автомобили заняли 28 и 42 места в общем зачёте.
В 1980 году французы ещё раз заявили об участии в гонке на Нивах. На этот раз машину с двигателем, форсированным до 110 л.с. пилотировал знаменитый гонщик Жан-Клод Бривуан. Одна из Нив финишировала 19-й, а вторая показала лучшее время среди всех участников, добравшись до Алжира. Спустя ещё год, Нива опять проехала по этому маршруту, и заняла уже 3-е место в абсолютном зачёте. 1982 и 1983 годы Нива завоёвывала серебро «Дакара».
К сожалению, ВАЗ 2121 так и не завоевал золота в этой гонке, хотя к этому были все предпосылки. Так, например, 1985 год стал «звёздным часом» «Нивы». Выиграны были ралли «Камерун», внедорожная баха «Монтебланко», ралли «Алжир», труднейший новозеландский триал «Вэлли», австралийский ралли-рейд «Маквей-1000». Нива уверенно шла к победе в большинстве внедорожных гонок, но «Дакар» ей так и не покорился.
И вот перед вашими глазами легендарный автомобиль, ставший в нашей стране настолько повседневным, что мы даже и не задумываемся о его величии. Автомобиль, покоривший все шесть континентов, наравне с другими марками внедорожников, участвовал в самых серьезных и опасных испытаниях, завоёвывая призовые места.
Неудивительно, что в наши дни этот автомобиль получил официальную приставку «легенда». LADA Niva Legend до сих пор является одним из самых популярных автомобилей среди фанатов бездорожья и просто любителей марки в России.
И кто знает, может быть, однажды ей покорится и «Дакар»…
В нашем главном фотоконкурсе «Дикая природа России» в этом году появилась специальная номинация партнера проекта LADA Niva Travel — «Дороги России». На конкурс принимаются фотографии с изображением дорог России, без изображения людей крупным планом на переднем фоне. Победителя в спецноминации «Дороги России» ждет двухнедельный тест-драйв LADA Niva Travel. Авторы работ, занявших второе и третье места, получат брендированные сувениры LADA.
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