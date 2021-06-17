Северное сияние и рассветы на Ладоге: фотовыставка RUSSPASS

Партнёр National Geographic Traveller и нашего медиапроекта «Сокровища России» – сервис по организации путешествий внутри страны – RUSSPASS. Свою выставку на Цветном бульваре представители сервиса посвятили путешествиям по стране и приурочили ко Дню России. В нее вошли 30 фоторабот, созданных российскими тревел-блогерами во время путешествий по стране. Экспозиция открылась 1 июня и будет работать до конца месяца. На снимках можно увидеть, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты на Шантарских островах (Хабаровский край) и другие впечатляющие природные явления в разных регионах России. История каждой фотографии тоже уникальна — чтобы найти и сделать кадр, порой требовалось немало усилий и времени. Например, фотохудожник Федор Лашков рассказал, как удалось сделать снимок в Национальном парке «Ладожские шхеры» в Карелии: