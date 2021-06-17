Северное сияние и рассветы на Ладоге: фотовыставка RUSSPASS

Партнёр National Geographic Traveller и нашего медиапроекта «Сокровища России» – сервис по организации путешествий внутри страны – RUSSPASS. Свою выставку на Цветном бульваре представители сервиса посвятили путешествиям по стране и приурочили ко Дню России. В нее вошли 30 фоторабот, созданных российскими тревел-блогерами во время путешествий по стране. Экспозиция открылась 1 июня и будет работать до конца месяца. На снимках можно увидеть, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты на Шантарских островах (Хабаровский край) и другие впечатляющие природные явления в разных регионах России. История каждой фотографии тоже уникальна — чтобы найти и сделать кадр, порой требовалось немало усилий и времени. Например, фотохудожник Федор Лашков рассказал, как удалось сделать снимок в Национальном парке «Ладожские шхеры» в Карелии:
Для съемки северного сияния, фотографу Борису Зенину пришлось подняться на высоту 1198 метров на пик Гранитный, который принадлежит хребту Искатень вблизи поселка Эгвекинот (Чукотка). Чтобы добраться до этого места, нужно было доехать на машине по трассе «Эгвекинот — Мыс Шмидта» до отметки 30 км, а после пройти около шести-восьми часов до вершины скалы.
На каждом стенде рядом с фотографией размещен QR-код. Отсканировав его, можно узнать дополнительную информацию о фотоработах, местах, где они сделаны и путешествиях. Кроме того, по ссылке можно найти туристические предложения по регионам, представленных на снимках. Вдохновившись редкими кадрами, можно будет сразу же спланировать путешествие или забронировать тур с помощью сервиса RUSSPASS.