Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Это тоже Россия
Партнёрский материал

Шантарские острова: архипелаг сокровищ

National Geographic Россия
15 июля 2021
кирилл умрихин котик шантары.jpg
Морской котик на Шантарских островах
Фото: Кирилл Умрихин
IMG_7602.JPG
Шантарские острова, Хабаровский край
Фото: Дмитрий Куликов
Шантарские острова – словно вредный старик, отгородившийся от мира густыми туманами и яростными штормами, но в то же время это одно из лучших мест в нашей стране для наблюдения за птицами и гренландскими полярными китами.

15 клочков суши, которые едва видны даже на карте Хабаровского края, манят самых отважных искателей приключений. Путь к этому затерянному архипелагу далек, логистика сложна, к тому же ступить на потаенные земли можно лишь от силы три месяца в году — с конца июля по начало октября: ранней осенью Охотское море уже сковывают льды, которые вплоть до июня надежно оберегают подходы к Шантарам.

Навигация между островами осложняется все той же непогодой. Дымка, волны, сильные течения, а также серьезные отливы и приливы способны изменить планы не только на день, но и на неделю, поэтому заранее запланированный маршрут с большой вероятностью будет меняться. Впрочем, до главного — островов Феклистова, Большого Шантара и Малого корабли, как правило, всегда доходят.

KUDELIN шантарские берега.jpg
KUDELIN Шантарские берега

Большое путешествие по Шантарам начинается на базе Онгачан. Это одна из крайних точек материка, куда добираются только по воздуху на вертолете или по воде. Идеальный полумесяц скалистой бухты сплошь завален топляком-буреломом, в котором снуют бурундуки, и усыпан темной галькой. Сразу за невероятным нагромождением вылинявших на солнце стволов — изумрудные поля цветущих ирисов, непролазная тайга и озеро. 

Бурундук_Каменев.jpg
Фото: Андрей Каменев
Бухта Онгачан_Каменев.jpg
Бухта Онгачан
Фото: Андрей Каменев
остров беличий_0003.jpg
Остров Беличий
Фото: Андрей Каменев

Это земля медведей и краснокнижных белоплечих орланов, предпочитающих, впрочем, вить свои огромные гнезда на соседнем Малом Шантаре. Бердвотчинг — основное развлечение на многих островах, особенно на Птичьем и Утячьем, где гнездятся обитающие на Крайнем Севере очковые чистики, крачки и черные аисты.

шантары каменев.jpg
Фото: Андрей Каменев
озеро Большое_Каменев.jpg
Озеро Большое
Фото: Андрей Каменев
Шантары_Каменев.jpg
Фото: Андрей Каменев

Шантарские острова необитаемы. Только на одном, Большом Шантаре, несут вахту сотрудники одноименного национального парка. В соседях у людей — бурые медведи, веселые нерпы и любопытные лахтаки (морские зайцы), гринды (черные дельфины) и гренландские киты.

IMG_7601.JPG
Шантарские острова, Хабаровский край
Фото: Дмитрий Куликов
Большой Шантар KUDELIN.jpg
Большой Шантар
Фото: KUDELIN

Чтобы увидеть последних, нужно разбить лагерь в бухте Врангеля. Никто не знает, почему именно сюда на 55-ю широту, в юго-западную часть Охотского моря из холодных вод Арктики приходит большая семья гренландских полярных китов. Науке известно лишь то, что у этого вида отсутствует ген старения, они обладатели самого длинного китового уса, а самцы никогда не повторяют свои брачные песни и всегда исполняют новые.

Похоже, для морских исполинов акватория в бухте Врангеля — что-то вроде курорта: в теплых водах бухты киты размеренно ходят от берега до берега, чешут брюхо о прибрежные камни, учат молодняк вести вечную борьбу с косатками. Если повезет увидеть битву млекопитающих — считай, не зря съездил.

о феклистова_Каменев.jpg
Фото: Андрей Каменев
олег паламарчук шантары гренландский кит.jpg
Гренландский кит в акватории Шантарских островов
Фото: Олег Паламарчук
1.jpg
Читайте такжеРоссия на ладони

Бухта Врангеля — одно из немногих мест в мире, где за «гренландцами» можно наблюдать с сапа или даже с берега, просто усевшись на огромные валуны. Главное, делать это в соответствии с расписанием приливов и отливов — разница по уровню воды может достигать 8 метров, от берега вода и вовсе уходит на десятки. Чуть замешкаешься с приливом — попадешь в морскую западню на полдня.

бухта врангеля_каменев.jpg
Андрей Каменев Бухта Врангеля

Шантарские острова нужно непременно включить в свой чек-лист поездок мечты. Несмотря на труднодоступность архипелага, главное – правильно подготовиться к путешествию и обзавестись надежной экипировкой. Спланировать тур на Шантары поможет цифровой туристический сервис RUSSPASS, где вы найдете всю подробную информацию и полезные лайфхаки.

Спланировать тур мечты к китам на Шантарские острова! 

рекомендации
Ноутбук, компьютер

Ноутбук для съёмок в суровых условиях: обзор Acer Enduro N7

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии