Шантарские острова: архипелаг сокровищ

15 клочков суши, которые едва видны даже на карте Хабаровского края, манят самых отважных искателей приключений. Путь к этому затерянному архипелагу далек, логистика сложна, к тому же ступить на потаенные земли можно лишь от силы три месяца в году — с конца июля по начало октября: ранней осенью Охотское море уже сковывают льды, которые вплоть до июня надежно оберегают подходы к Шантарам.

Навигация между островами осложняется все той же непогодой. Дымка, волны, сильные течения, а также серьезные отливы и приливы способны изменить планы не только на день, но и на неделю, поэтому заранее запланированный маршрут с большой вероятностью будет меняться. Впрочем, до главного — островов Феклистова, Большого Шантара и Малого корабли, как правило, всегда доходят.