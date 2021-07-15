Шантарские острова: архипелаг сокровищ
15 клочков суши, которые едва видны даже на карте Хабаровского края, манят самых отважных искателей приключений. Путь к этому затерянному архипелагу далек, логистика сложна, к тому же ступить на потаенные земли можно лишь от силы три месяца в году — с конца июля по начало октября: ранней осенью Охотское море уже сковывают льды, которые вплоть до июня надежно оберегают подходы к Шантарам.
Навигация между островами осложняется все той же непогодой. Дымка, волны, сильные течения, а также серьезные отливы и приливы способны изменить планы не только на день, но и на неделю, поэтому заранее запланированный маршрут с большой вероятностью будет меняться. Впрочем, до главного — островов Феклистова, Большого Шантара и Малого корабли, как правило, всегда доходят.
Большое путешествие по Шантарам начинается на базе Онгачан. Это одна из крайних точек материка, куда добираются только по воздуху на вертолете или по воде. Идеальный полумесяц скалистой бухты сплошь завален топляком-буреломом, в котором снуют бурундуки, и усыпан темной галькой. Сразу за невероятным нагромождением вылинявших на солнце стволов — изумрудные поля цветущих ирисов, непролазная тайга и озеро.
Это земля медведей и краснокнижных белоплечих орланов, предпочитающих, впрочем, вить свои огромные гнезда на соседнем Малом Шантаре. Бердвотчинг — основное развлечение на многих островах, особенно на Птичьем и Утячьем, где гнездятся обитающие на Крайнем Севере очковые чистики, крачки и черные аисты.
Шантарские острова необитаемы. Только на одном, Большом Шантаре, несут вахту сотрудники одноименного национального парка. В соседях у людей — бурые медведи, веселые нерпы и любопытные лахтаки (морские зайцы), гринды (черные дельфины) и гренландские киты.
Чтобы увидеть последних, нужно разбить лагерь в бухте Врангеля. Никто не знает, почему именно сюда на 55-ю широту, в юго-западную часть Охотского моря из холодных вод Арктики приходит большая семья гренландских полярных китов. Науке известно лишь то, что у этого вида отсутствует ген старения, они обладатели самого длинного китового уса, а самцы никогда не повторяют свои брачные песни и всегда исполняют новые.
Похоже, для морских исполинов акватория в бухте Врангеля — что-то вроде курорта: в теплых водах бухты киты размеренно ходят от берега до берега, чешут брюхо о прибрежные камни, учат молодняк вести вечную борьбу с косатками. Если повезет увидеть битву млекопитающих — считай, не зря съездил.
Бухта Врангеля — одно из немногих мест в мире, где за «гренландцами» можно наблюдать с сапа или даже с берега, просто усевшись на огромные валуны. Главное, делать это в соответствии с расписанием приливов и отливов — разница по уровню воды может достигать 8 метров, от берега вода и вовсе уходит на десятки. Чуть замешкаешься с приливом — попадешь в морскую западню на полдня.
Шантарские острова нужно непременно включить в свой чек-лист поездок мечты. Несмотря на труднодоступность архипелага, главное – правильно подготовиться к путешествию и обзавестись надежной экипировкой. Спланировать тур на Шантары поможет цифровой туристический сервис RUSSPASS, где вы найдете всю подробную информацию и полезные лайфхаки.
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