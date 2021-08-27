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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Это тоже Россия
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Возможности островов: 7 мест для путешествий по России

National Geographic Россия
27 августа 2021
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Ольхон
Фото: Максим Лановой
Острова – это не только Мальдивы и Сейшелы, и у нас есть тому семь отличных примеров. Плюс в путешествиях туда – вам даже загранпаспорт не понадобится!

Когда мы думаем про путешествии на острова, в голове сразу появляются образы тропиков – окаймленных кокосовыми пальмами Мальдив и Сейшел, рисовых плантациях Шри-Ланки и Бали, колониальной архитектуры крошечных государств Карибского бассейна. Но на территории России найдется столько островов – океанских и морских, озерных и даже речных – что они легко составят фору своим западным «конкурентам». Самые интересные из них входят в готовые программы поездок на сервисе RUSSPASS.

Дельта Волги

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Андрей Белавин Дельта Волги

На юге страны, в Астраханском биосферном заповеднике, расположенном вблизи места встречи Волги с Каспием, все желающие могут прогуляться по полуторакилометровой экотропе «Обретенная дельта» – маркированному деревянному настилу под кронами деревьев галерейного леса. Путь проходит по четырем островкам, которые соединены между собой мостиками и даже понтонной переправой с ручным приводом, а все самые интересные факты о дельте Волги изложены на ярких и нескучных информационных стендах.

Ладожские шхеры

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Федор Лашков Белая ночь в парке Ладожские шхеры

Не менее прекрасны и острова северные, карельские. Вблизи Сортавалы находится национальный парк «Ладожские шхеры» – эти крохотные, скалистые, поросшие хвойным лесом клочки суши можно посетить во время прогулки на катере, а в хорошую погоду на одном из пляжей можно искупаться и устроить пикник. Ладожское озеро – крупнейшее пресноводное в Европе, и помимо шхер здесь обязательно стоит побывать в расположенном на острове Валаам знаменитом мужском монастыре. Ну а потом отвести пару дней на вдумчивое изучение уже морского карельского архипелага – Соловков.

Талабские острова

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Александра Белова Талабские острова

В отличие от Валаама и Соловков расположенные в Псковской области Талабские острова – настоящая терра инкогнита и изолированное от внешнего мира “государство-в-государстве”. Остров Верхний, остров Талабск и остров Талабенец в Псковском озере считаются одними из немногих населенных островов нашей страны (на всем архипелаге сейчас живут менее 200 человек) – они интересны своими сохранившимися купеческими особняками и монашескими поселениями, а в летнее время на архипелаг за вдохновением приезжают многочисленные представители творческих профессий.

Ольхон

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Елена Лебедева Остров Ольхон, вид на скалу Шаманку

Главный сибирский остров Ольхон – идеальная база для исследования Байкала. Там можно остановиться на одной из баз и каждый день во время пеших, конных, велосипедных, автомобильных и водных экскурсий открывать для себя все новые уголки как самого Ольхона, так и других мест по соседству. Кстати, это один из немногих островов, где жизнь не замирает и зимой – даже наоборот, полюбоваться на застывший прозрачный Байкал, его торосы, наплески, надолбы, застывшие гроты и горизонтальные сосульки, попробовать сугудай и расколотку из омуля приезжают со всей страны.

Командорские острова

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Алексей Харитонов Полет ипатки на Командорских островах

Любой рассказ об островах России будет неполным без упоминания Дальнего Востока. Причем, набирающий популярность отдых на Сахалине, Командорских и Курильских островах вполне может быть и тематическим. Так, первозданная природа Командорских островов наилучшим образом раскрывается в ходе многодневного экспедиционного круиза – во время такого вояжа можно увидеть китов и сивучей, вдоволь нафотографировать птичьи базары и лежбища морских котиков.

Сахалин

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Юлия Гусякова Сахалин

Крупнейший остров России Сахалин привлекает не только своими природными и культурными красотами, не только расположенным практически в черте Южно-Сахалинска горнолыжным курортом, но и своими гастрономическими специалитетами. Свежайшие устрицы и гребешки, морские ежи и крабы, трепанги и трубачи, огромное количество рыб – за недельный тур эти и другие деликатесы получится не только попробовать, но и научиться готовить.

Итуруп

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Алексей Харитонов Итуруп

Визит на относящийся к Курильскому архипелагу Итуруп можно смело назвать спа-путешествием: его термальные источники, питающие многочисленные бассейны, способны излечить целый букет хворей. Их тут называют «ванночками» и особое удовольствие – нежиться в горячей минеральной воде, любуясь видами на Охотское море, город и вулкан Богдана Хмельницкого. Кстати, на Итурупе есть и уникальная по своему разнообразию флора, и знаменитые белые камни из пемзы, и искусственные пещеры, предназначавшиеся для обороны береговой линии – все это можно увидеть во время организованных экскурсий.

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