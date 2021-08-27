Возможности островов: 7 мест для путешествий по России

Главный сибирский остров Ольхон – идеальная база для исследования Байкала. Там можно остановиться на одной из баз и каждый день во время пеших, конных, велосипедных, автомобильных и водных экскурсий открывать для себя все новые уголки как самого Ольхона, так и других мест по соседству. Кстати, это один из немногих островов, где жизнь не замирает и зимой – даже наоборот, полюбоваться на застывший прозрачный Байкал, его торосы, наплески, надолбы, застывшие гроты и горизонтальные сосульки, попробовать сугудай и расколотку из омуля приезжают со всей страны.